Fernando Grande-Marlaska pide que no se hable de «bandas latinas» para no estigmatizar a sus miembros

«Son bandas que están compuestas por personas con distintos orígenes, no hay que estigmatizarles». Son las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante los medios de comunicación tras culminar los actos conmemorativos del día de la Policía. Así las cosas, ha pedido que no se les denomine bandas latinas, ya que algunos de los miembros de las mismas no tienen origen latinoamericano. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de sus integrantes tienen origen latino.

Actualmente, sólo en la Comunidad de Madrid existen siete bandas latinas diferentes que protagonizan altercados por toda la región. Las más conocidas son los Ñetas, los Dominican Don’t Play (DDP), los Latin Kings o los Trinitarios, entre otras. Estas bandas organizadas se reparten los distintos municipios madrileños e incluso llegan a enfrentarse en encuentros violentos que precisan de intervención policial. Prueba de ello han sido los altercados ocurridos el pasado fin de semana en Madrid donde dos personas han fallecido tras una reyerta, presuntamente entre bandas, en dos discotecas de Fuenlabrada y Alcorcón. Los hechos ocurrieron en la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada y en la sala de fiestas Diverso Lounge Club de Alcorcón, sin embargo, ambos hechos no están conectados según han precisado fuentes policiales. Pero estos dos sucesos no son hechos aislados, y es que, las bandas latinas están instaurando inseguridad en las calles españolas.

Conscientes del problema, los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han puesto manos a la obra para tratar de frenar a estas bandas organizadas que el propio ministro se empeña en llamar juveniles. También la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan antibandas para tratar de acabar con estos altercados. «El plan antibandas lo ha dado todo, está funcionando, lo que pasa es que imposible que la Policía sea capaz de impedir todo», ha defendido la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, en declaraciones a los medios tras los actos conmemorativos del día de la Policía. También desde el Ministerio del Interior se están diseñando sendos dispositivos para acabar con estas bandas que han sembrado inseguridad en ciertas zonas del país.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, han defendido estos planes antibandas que muchos agentes consideran insuficientes. «Exigimos más medios materiales, más medios humanos y más formación para poder trabajar con contundencia», explica Pablo Pérez, portavoz del sindicato mayoritario de Policía Jupol en declaraciones a OKDIARIO. Además, el representante sindical afea que poco a poco se ha ido incrementando este tipo de violencia a pesar de los planes antibandas que defienden a ultranza desde el Gobierno.

A pesar de la inseguridad que están sembrando en las calles, Fernando Grande-Marlaska ha pedido que no se les estigmatice. Para ello, el ministro ha apelado a que no se hable de «bandas latinas» y se use el término bandas juveniles. Eso sí, el ministro coincide en que son organizaciones violentas que, solo en Madrid en menos de 24 horas, han acabado presuntamente con la vida de dos de sus integrantes.