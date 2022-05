Feijóo pide a los suyos rebelarse contra el «servilismo» de Sánchez: «No gobierna, gobiernan sus socios»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes a sus parlamentarios que se rebelen contra el «servilismo» del Pedro Sánchez, del que ha dicho: «No gobierna, gobiernan sus socios».

«Os propongo revelarnos contra la política que me he encontrado. Contra el desprecio al orden constitucional y al Estado autonómico. Contra el desprestigio populista de todo signo hacia algunas de nuestras instituciones. Yo voy a contribuir a proteger y prestigiar las instituciones», ha contrapuesto Feijóo.

«Me rebelo contra el servilismo del partido sanchista, que sin pudor está sacrificando los intereses de los españoles en favor de los intereses de quienes quieren fracturar los intereses de todos», ha subrayado.

«Ayer Sánchez no sólo desaprovechó la oportunidad de dar explicaciones a la magnitud de la crisis en los servicios de inteligencia, sino que nos demostró el papel en que empieza a verse, en el papel de diputado de la oposición, haciendo oposición al Partido Popular», ha enfatizado.

En esta línea, el presidente de los populares ha insistido en que «España tiene un mal gobierno, porque no gobierna, gobiernan sus socios. Nos está endeudando sin control y poniendo en riesgo la viabilidad de empresas, familias y de los fondos europeos», ha denunciado. «España tiene un mal gobierno porque ha abdicado de sus obligaciones ante los ciudadanos», ha añadido.

Ante esta situación, Feijóo ha recalcado que «una gran parte de la sociedad española tiene puesta la confianza en el Partido Popular, consciente de que nuestra formación ha escrita muchas buenas páginas» en la historia democrática de España.

Estilo

El líder del PP ha reunido a sus diputados, senadores y eurodiputados en el hemiciclo del Senado para fijar las «prioridades de esta nueva etapa» que ha abierto la formación tras el congreso extraordinario de Sevilla. En este encuentro, también les ha marcado un cambio de estilo en la forma de hacer oposición.

Así, ha dicho a diputados y senadores que deben ser «mejores que los demás en el fondo y en la forma» en un momento en el que «el país está en una situación de extrema delicadez», sin rumbo claro y donde «la calle es el mejor termómetro».

«Tenemos que ser los portavoces de la calle. Tenemos que dar a conocer el proyecto del próximo Gobierno de España. Hemos de hacerlo con ideas y con propuestas, pero también con estilos diferentes donde se vean representados la mayoría de los españoles», ha señalado Feijóo.

Educación

«No creo en la política de los insultos, sino de las ideas. Lo mínimo que se le puede pedir a un diputado es educación. Las Cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas. Propongo no caer en las formas del Gobierno ni de sus socios, no sólo por educación, sino por operatividad. El objetivo de un político no es sobresalir, sino proponer ideas», ha declarado.

«No creo en los circos parlamentarios, sino en un trabajo serio de las Cámaras. Valoraré más una enmienda correcta al Presupuesto que un tuit ingenioso de un diputado. Y debemos hacerlo también por credibilidad, que está comprometida en la España actual», ha apostillado Feijóo.

Además, ha criticado que «el partido sanchista nos pide apoyo, pero luego no pierde oportunidad de insultarnos. Dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. Que nadie me pida participar en una ficción que hay que parar. Me niego a creer en la política como un teatro. Los ciudadanos merecen una política modesta; decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos» ha proseguido.

Alternativa

«Nuestro modelo: la seriedad, el trabajo, la coherencia es un camino menos espectacular, pero es el mejor camino para servir a los ciudadanos», ha apostillado. «Pensad más como alternativa que como oposición. En unos meses podemos tener responsabilidades y estar implementando las políticas que propongamos ahora», ha advertido.

La reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PP, que ha durado una hora y ha tenido lugar a puerta cerrada, se ha producido dos días después de que Feijóo tomase posesión de su escaño en el Senado, donde protagonizará los cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando éste acuda. Además, ha instalado aquí su despacho de jefe de la oposición. Tras la reunión, ha intervenido en abierto para los medios de comunicación.

Para lo que resta de legislatura, Feijóo ha decidido mantener a los tres portavoces parlamentarios, Cuca Gamarra (Congreso), Javier Maroto (Senado) y Dolors Montserrat (Eurocámara), pero ha llevado a cabo cambios en los segundos niveles.

Así, en el Congreso el nuevo número dos de Gamarra y secretario general del Grupo será el granadino Carlos Rojas, en sustitución de Guillermo Mariscal, que pasa a ser secretario general adjunto. En el caso del Senado, la secretaria general será la navarra Amelia Salanueva, que sustituye a la senadora de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas. También ha habido ajustes en las portavocías adjuntas de ambas Cámaras y, en el caso de Senado, Feijóo ha recuperado al veterano Javier Arenas.