El etarra arrepentido Lasarte, ya libre, se niega a esclarecer el asesinato de Gregorio Ordóñez

El etarra Valentín Lasarte ha dicho este lunes que no recuerda quién le dio la orden de asesinar el 23 de enero de 1995 a Gregorio Ordóñez, en aquel entonces concejal de San Sebastián del Partido Popular. Lasarte ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga la presunta implicación de la cúpula de ETA en el asesinato del popular. El etarra no ha confirmado si los entonces líderes de la banda terrorista fueron los que le ordenaron planificar el atentado.

Lasarte, que ya ha cumplido su condena por el asesinato material de Ordóñez y se ha mostrado arrepentido, ha indicado que se encargó de los seguimientos al concejal popular, pero no ha especificado quién le encomendó que lo hiciera. El etarra ha declarado tras el testimonio de un testigo protegido que sostuvo que la orden de asesinar a Ordóñez se recibió desde la cúpula de ETA y que Lasarte explicó que llegó desde Francia a través de una carta. Lasarte, por su parte, afirmó que supo de la versión de este testigo a través de la prensa y supo que no ha hablado con nadie en la cárcel sobre este tema.

El etarra, ex miembro del comando Donosti en los años noventa, era uno de los disidentes de la organización terrorista que se acogió a la denominada Vía Nanclares. Este lunes, ante el juez, ha dejado claro que no tiene miedo a represalias.

Lasarte también ha sido preguntado por su salida de ETA. El testigo ha señalado que no recuerda si tenía potestad para abandonar voluntariamente la organización y no ha precisado tampoco si le comunicó a uno de los jefes de la banda, José Javier Arizkuren alias Kantauri, su intención de marcharse. A Lasarte le han preguntado si Kantauri se negó a que abandonase ETA y le encomendó que formase a un comando. El etarra, sin embargo, ha insistido en que no lo recordaba.

La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, Jon, Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte como autores materiales del asesinato de Gregorio Ordóñez, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) para que se identificara y juzgara a los cerebros del atentado.

Los informes de inteligencia elaborados entonces por la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual a Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería y a Mikel Albisu, Mikel Antza, así como a los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, Pototo; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; y Juan Luis Aguirre Lete, Insuntza.