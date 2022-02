El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha aprovechado su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para explicar el ‘efecto Yolanda Díaz’, un efecto que ha provocado que «los españoles estén peor hoy que cuando llegaron al Gobierno» y que «todas las familias españolas menos las de sus amigos tengan dificultades para salir adelante».

El número dos del Partido Popular le ha recordado a la ministra de Trabajo y Economía Social que «el domingo los ciudadanos de Castilla y León castigaron su gestión y dejaron a su formación con la mitad de diputados, pasaron de dos a uno» y eso para el dirigente popular tiene un nombre: «Esto será conocido como el ‘efecto Yolanda Díaz’».

«Los españoles hoy están peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno. A cualquier trabajador la inflación le cuesta 130 euros, el depósito 15 euros más, 50 euros más la luz… Una vez que están en el Gobierno ya son insensibles al sufrimiento. Han conseguido que todas las familias españolas menos las de sus amigos tengan dificultades para salir adelante», ha señalado García Egea.

Por otro lado, el popular también le ha recriminado a la vicepresidenta segunda que no haya reaccionado ante la imputación de seis altos cargos de Mónica Oltra por el caso de los abusos de su ex marido a una menor: «Todavía no le he escuchado decir nada, tan valiente que es, todo el día hablando de transparencia pero la valiente vicepresidenta mira para otro lado».

«Los ciudadanos le están cogiendo la medida. Los fondos europeos son para los ayuntamiento del PSOE y para el marido de la señora Calviño. Esa es la justicia social del Gobierno, el ‘efecto Yolanda Díaz’. En España es más fácil okupar una vivienda que regar el campo. Ese es el ‘efecto Yolanda Díaz’. Los españoles tienen un sueldo híbrido, mitad luz y mitad gasolina. Su credibilidad se desploma y la de su Gobierno también», ha zanjado.