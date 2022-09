Dolores Delgado aspira a la Fiscalía de lo Militar del Tribunal Supremo

La ex fiscal general del Estado Dolores Delgado ha solicitado la plaza de fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal del Supremo (TS), una de las 14 vacantes que se convocaron el 1 de septiembre y a la que también aspiran otros 19 fiscales, según ha informado este miércoles el Ministerio Público.

Delgado, cuya plaza se encuentra en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dimitió el pasado 20 de julio alegando razones de salud tras la operación de la columna vertebral que sufrió en abril.

Entre los competidores de Delgado para este puesto se encuentran el también fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, los ya fiscales del Tribunal Supremo Manuel Campos, Pedro Campoy, Rafael Escobar, Álvaro Redondo, Álvaro José García, Francisco Javier Muñoz, Luis Fernando Rey, Antonio Pablo Rives, Isabel Rodríguez, Olga Sánchez, María Ángeles Montes y María Isabel de las Cuevas, así como los fiscales anticorrupción María Teresa Gálvez, una de las encargadas de la macrocausa Púnica, y la teniente fiscal de esta fiscalía especial, María Belén Suárez.

AL CONSEJO FISCAL

El nuevo Consejo Fiscal, en cuyas recientes elecciones arrasó la conservadora Asociación de Fiscales obteniendo 6 de los nueves puestos en disputa, frente a los 2 conseguidos por la Asociación Progresista de Fiscales y a la que pertenece el propio sucesor de Delgado, Álvaro Ortiz, deberá valorar todas estas candidaturas en el Pleno previsto para el próximo 22 de septiembre, tras lo cual el fiscal general hará la propuesta pertinente al Gobierno, que será quien realice los nombramientos.

La opinión del Consejo Fiscal no es vinculante en cualquier caso. El fiscal general ya se encargó de recordar en su toma de posesión que «quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que no se elige el cómo o el cuándo y que el cumplimiento de las normas no se condiciona».

Álvaro Ortiz no ha ocultado su cercanía personal y profesional a Dolores Delgado, del que fue su segundo, y en su discurso de toma de posesión como fiscal general del Estado expresó su «agradecimiento a Dolores Delgado, pues solamente gracias a su generosidad y a su honestidad puedo pronunciar hoy este discurso» y prometió «continuar» el camino iniciado por la ahora candidata a la Fiscalía de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.