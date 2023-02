El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, considerado uno de los cabecillas del caso Mediador, en el que se investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario y de otras actividades, niega los delitos de corrupción que se le imputan y asegura que se está llevando a cabo una «crucifixión» contra su familia y contra él. «Todos lo estamos llevando con tranquilidad», afirma.

Preguntado por si se considera víctima de «una trampa», Fuentes Curbelo asegura que es «la víctima» de este caso. «Cuando uno no se ha visto en ningún tipo de coacción, que se me acuse de que estaba extorsionando al sector ganadero, que, en fin, que estaba haciendo una visita guiada por el Congreso, como si eso fuera el método de funcionamiento en el Congreso de los Diputados, y no, las visitas al Congreso están perfectamente regladas pues creo que sí, que a mí me han cogido como conejillo de Indias. Desde luego se está llevando una crucifixión contra mi familia y contra mí», afirma.

El ex diputado socialista se queja además de que «se está haciendo una caricatura con toda esta cuestión». «Se me quiere presentar con este nombre, pero yo no me reconozco en él», dice sobre el nombre Tito Berni, como aparece denominado en la investigación.

«Es un nombre que no se adapta a mi perfil. Yo no tengo nada de Tito ni nada de Berni. O sea que no, que no me reconozco en ese personaje», subraya.

En una entrevista en El Periódico de España, el ex diputado asegura que «es falso que organice un tour con empresarios que comienza en el Congreso, continúa con comilonas y acaba en clubs nocturnos».

Afirma, asimismo, que en el caso Mediador no ha gestionado «absolutamente nada» y defiende que dejó el acta de diputado para no estar aforado y presentarse en Fuerteventura a hablar a testificar. «Tengo mi conciencia muy tranquila y no tuve ningún inconveniente en contestar a las preguntas cuando me tomaron declaración el miércoles», añade.

Sobre su relación con Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuyo apodo El Mediador da nombre a la investigación, asegura que lo conoció en la Dirección General de Ganadería, cuando se presentó a su secretaria preguntando si le podía atender. Según Curbelo, iba acompañado de un empresario de Santa Cruz de Tenerife dedicado al montaje de energías renovables.

Fuentes Curbelo niega tajantemente que haya ofrecido a alguien obtener subvenciones y favores o reducir sanciones, tal y como se afirma en el sumario de este caso, y también conocer a la única persona que permanece encarcelada por esta trama, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

El ex parlamentario socialista también dice que «es rotundamente falso que se organizara un tour con empresarios, como se pretende hacer ver en la prensa, que comenzara en el Congreso, continuara con comilonas y acabara en clubes nocturnos» o que haya pedido «a ningún empresario de los que aparecen en el sumario que aporten dinero al club de fútbol de su pueblo, Tetir», del que es presidente.

Sobre las fotos que se han difundido y en las que aparecer con el supuesto mediador, Antonio Navarro, en un club de alterne, Fuentes Curbelo afirma que «eso es lo que él dice» y niega haber» ido a ningún tipo de fiesta».