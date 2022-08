Dimite la concejal responsable de la gincana sexual para niños por «la controversia generada»

Tres semanas después de la celebración de la vergonzosa gincana sexual para jóvenes de hasta 12 años de edad en una localidad catalana de la provincia de Barcelona, la concejal responsable de su organización, Montse Gual, ha dimitido finalmente. Lo ha hecho motivada por el escándalo que estalló cuando en los últimos días se extendieron por los medios de comunicación los detalles de esta actividad dirigida a niños y jóvenes, que incluía juegos como colocar preservativos en un plátano o reproducir posturas del Kamasutra. «La controversia generada», explica la responsable, Montse Gual, le ha llevado a dejar su cargo.

Esta decisión se ha hecho pública mediante un comunicado difundido este martes por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), en el que la concejal insiste en que «desconocía las actividades concretas programadas» y en que no fue «informada», a pesar de ser una iniciativa impulsada por su propia concejalía. Gual asume ahora su responsabilidad por no haber reclamado la información de las actividades y, por consiguiente, de no habérsela comunicado a los participantes ni a las familias de los menores.

Recordemos que esta gincana sexual iba dirigida a niños y jóvenes de entre 12 y 30 años. Era una actividad venía enmarcada en el llamado Juliol Jove y, según los creadores, sus pruebas «se enfocan en tratar temas de salud y de sexualidad» porque «en el Consejo de Adolescentes manifestaron que es un tema que les interesa». Según se justificó desde el Ayuntamiento, gobernado por los separatistas de ERC, los jóvenes de 11, 12 y 13 años miran contenido pornográfico, de modo que se planeó esta actividad para «romper esta dinámica mostrándose abierto a hablar de estos temas para que los puedan compartir con personas adultas e intentar evitar que se construyan un imaginario sexual con las actitudes machistas, de violencia y poco saludables».

El lógico escándalo y el revuelo mediático han forzado a la concejal Montse Gual a reconocer su error y presentar finalmente su renuncia, que se hará efectiva en el próximo pleno municipal de septiembre y paralelamente la concejal dará respuesta a los requerimientos del Síndic de Greuges -que abrió una actuación de oficio para estudiar la gincana- y a las otras instituciones públicas que lo soliciten.

El Ayuntamiento reitera las alegaciones y las disculpas ya expuestas en un comunicado el 5 de julio, asumiendo «las equivocaciones de la gestión» de la gincana de Juliol Jove, que ha generado malestar e incomodidades a las familias.