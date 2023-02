Descontrol en el Estado: suben hasta 1.245 los entes públicos que no se sabe de quién dependen

El entramado que conforma el sector público crece y crece a pasos agigantados. Así lo constata el Ministerio de Hacienda en un informe recién sacado del horno en el que señala que hay 1.245 entes públicos que no se sabe de quién dependen. Se trata de una subida considerable, ya que hace un año esta cifra de fundaciones, sociedades, organismos autónomos, etc. sin adscripción a un órgano conocido era de 1.059.

Lejos de que el Gobierno de España ponga freno a la aparición de este tipo de entidades públicas conocidas como chiringuitos, durante el mandato de PSOE y Podemos estas cifras no dejan de crecer. El descontrol es considerable según el informe Entidades que integran el Sector Público Local a 31 de diciembre de 2022. El departamento que lidera María Jesús Montero detalla que «en cuanto a los entes de los que se desconoce su dependencia (aunque se presupone del sector local), su número alcanza los 1.245. Esta situación afecta especialmente a las asociaciones (para el 92,9% de ellas no se conoce el ente principal del que depende) y a las fundaciones, aunque en menor medida (57,7%)».

El Estado no sabe exactamente ante quién responden esas entidades oficiales que toman la forma de fundaciones, asociaciones, sociedades, consorcios, etc.). El documento que recoge OKDIARIO tiene el membrete de la Secretaría de Estado de Hacienda y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

Los técnicos de Hacienda se afanan en tratar de organizar la enrevesada Administración española. No obstante, más de mil entidades son entes fantasma que no se sabe quién controla y si siguen en funcionamiento, entre otros extremos. En las legislaturas de Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno, el Estado se apretó el cinturón y se redujo sobremanera los chiringuitos ineficaces. No obstante, con Pedro Sánchez se ha pasado de 1.002 a 1.245 sólo en los dos últimos años.