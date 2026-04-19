Delcy brama por la masiva manifestación de Sol: la tacha de «fascista» por los gritos de «¡Fuera la mona!»

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha utilizado la Embajada chavista en España para autodefenderse y arremete contra Carlos Baute, tras aclamar públicamente que abandone la presidencia del país. La Embajada ha tildado de «fascista» la exitosa manifestación donde se pidió su dimisión como presidenta al grito de «¡Fuera la mona!».

La embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez, ha arremetido a través de un comunicado oficial contra el artista Carlos Baute tras su aclamada actuación en la plaza del Sol, pidiendo elecciones libres y justas en el país en el masivo encuentro que se celebró este sábado protagonizado por María Corina Machado, tras la entrega de la Medalla de Oro por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Corina Machado que se encuentra en una gira europea para tejer alianzas internacionales de cara a su regreso al país y celebrar elecciones, recaló este viernes en España, advirtiendo que Rodríguez es un instrumento que está impidiendo las elecciones.

El viral de Carlos Baute contra Rodríguez

Carlos Baute alentó desde el escenario «¡Fuera la mona!», en referencia a la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Unas manifestaciones que han encolerizado a Rodríguez que se ha autodefendido por medio de la diplomática amparándose en los derechos humanos, en una muestra de cinismo político, teniendo en cuenta que no ha condenado el régimen chavista y represivo que sigue representando, bloqueando la convocatoria de elecciones.

#Comunicado || A la opinión pública española y a la comunidad venezolana en el Reino de España, a propósito de las expresiones de odio emitidas, recientemente, en un acto público en la ciudad de Madrid pic.twitter.com/dsnCmqvzWD — Embajada de Venezuela en España (@EmbaVEespana) April 19, 2026

«Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio», ha expresado a través de la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo, saliendo en defensa de Rodríguez. Gutiérrez fue elegida directamente por Nicolás Maduro en 2024.

La embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura «una forma de violencia política basada en misoginia y racismo».

El comunicado señala además que llamar «mona» a una mujer constituye «un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos». A las acusaciones de racismo se han unido también Más Madrid y Sumar, dos formaciones que han condenado la intervención de la Administración norteamericana en Venezuela.