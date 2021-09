Las críticas arrecian contra el actor Luis Tosar tras decir en una entrevista que de haber nacido en el País Vasco «podría haber acabado en ETA». Las redes sociales se han dividido entre los que consideran esta frase sacada fuera de contexto y los que recriminan al actor que, desde el punto de vista moral, jamás debería haberse planteado algo así.

Tosar se encuentra en estos momentos en plena promoción de la película Maixabel, la última cinta de Icíar Boallaín, que compite en el Festival de San Sebastián. El actor encarna al etarra Ibon Etxezarreta, uno de los asesinos del político vasco Juan Mari Jáuregui –Maixabel es el nombre de la mujer el político asesinado– para lo que el propio Tosar ha reconocido que conoció al etarra Etxezarreta para preparar el papel y meterse en la cabeza del asesino.

Sin embargo, la promoción de la película no ha estado exenta de una agria polémica por unas declaraciones de Luis Tosar. En una entrevista en el diario El Correo, el actor al ser preguntado sobre si podía haber terminado en Jarrai o en ETA de joven, de haber nacido en el País Vasco, aseguró: «Quizás sí. O no. Depende de muchos factores, el entorno puede mucho pero también hay una intención, está en ti. Lo terrible es cuando llega el momento en el que te das cuenta del error cometido y del dolor que has provocado».

Estas declaraciones son las que han provocado una agria polémica en las redes sociales entre los que critican a Tosar por siquiera plantearse una cuestión así y los que defienden que la entrevista ha sido sacada de contexto únicamente por lo que dice el titular.

Uno de los primeros en salir a defender a Tosar ha sido el también actor Tristán Ulloa que ha asegurado: «Ahora, los de siempre, quieren vetar a Tosar por un titular sin siquiera haber leído la entrevista», y acompaña este mensaje con las preguntas y respuestas de la entrevista de Tosar. «Entre eso y querer ser un etarra hay un trecho», concluye.

Luis Tosar es de los actores más comprometidos con su trabajo que conozco. Ahora, los de siempre, quieren vetarlo por un titular sin siquiera haber leído la entrevista. Aquí tienen el fragmento de la entrevista en cuestión. Entre esto y querer ser etarra hay un trecho. pic.twitter.com/54mAVebNrR — 𝐓𝐫𝐢𝐬𝐭á𝐧 𝐔𝐥𝐥𝐨𝐚 (@TrisUlloa) September 18, 2021

Muchas de las críticas se han dirigido en primer lugar hacia el periodista, por utilizar un titular «sacado de contexto» o incluso lo han calificado de «dañino e injusto». Otros, en cambio, ven en las palabras de Tosar una forma artificial de generar una polémica para promocionar una película.

En el otro lado están los que consideran que las palabras de Tosar toman partido y debería haber medido lo que decía. «De haber nacido en Euskadi quizás hubiera sido Miguel Ángel blanco o Eduardo Madina», señalan en las redes.

De haber nacido en Euskadi quizás pudiera haber sido Miguel Angel Blanco o Eduardo Madina…Luis Tosar toma postura por alguien.Promocionar así una película con fines lucrativos a mi personalmente me da asco. Repugna lucrarse con el dolor de otros y no soy ofendidito ni derechita

— Hidros Mukafey (@ordisiotief) September 19, 2021

Luis Tosar es muy libre de decir lo q quiera. Ahora bien, q sus coleguis como @TrisUlloa o @SaraSalamo que operan culpar al mensajero, o al resto por no leer el artículo, es ridículo.

Dice lo q dice. Y lo q dice es muy criticable. Le guste a ls progrez o no. pic.twitter.com/HhSnn1Arvh — manuel vicente mahil (@mvmahillo) September 19, 2021