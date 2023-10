Comerciantes canarios graban vídeos hartos de la inmigración ilegal: «No vas tranquilo por la calle»

Decenas de inmigrantes de origen subsahariano ocupan las aceras, sentados, en pleno mediodía. Una calle de la ciudad tinerfeña de La Laguna se ha convertido en la imagen de las secuelas de la inmigración ilegal en las islas Canarias. El dueño de una frutería que está situada en esa vía, se queja en sus redes sociales de que estén sentados en la acera frente a su local: «Esta es la situación a las once y media de la mañana». «Para que vean ustedes lo que tenemos que sufrir nosotros aquí», denuncia. Y añade que «esto es demasiado», que es «de locos». Protesta diciendo que «no puede pasar la gente» y que «no ponen solución».

En otro vídeo subido a su plataforma se puede ver cómo intenta pasar con el coche, pero los inmigrantes ilegales no se apartan de la carretera. Finalmente, muestra cómo tiene que aminorar la marcha de su vehículo ante la impasible caminata de los recién llegados.

Se trata de la calle Catedral de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Una comerciante de ese pasaje reconoce a OKDIARIO que es «molesto» y que hay «muchos» en la calle. Se agolpan allí porque «hay un cibercafé que tiene el servicio de mandar dinero», cuenta otro vecino que se queja de la situación. Aparentemente, allí estarían yendo las personas procedentes de la inmigración ilegal de Canarias a mandar remesas a los familiares que están en su país de origen. El residente, que prefiere permanecer en el anonimato, denuncia que «hay días que hay cerca de cien» los que «están allí sentados».

Reconoce que ahora mismo «no hay mayor problema». Aún así, considera que «hay que tener precauciones», porque «a la vista no se ve, pero no quiere decir que no hay». Además, señala que en ese barrio se encuentran «un par de casas ocupadas».

El vecino explica que siente «incomodidad» cuando va a «acceder a una propiedad» con «todo el mundo» que se concentra en esa calle. Aunque no ha ocurrido ningún incidente, advierte que le preocupa la situación de «niñas y ancianos».

Cuenta el ciudadano que esto ha ocurrido de «un mes para acá», pero que es algo que se da «por oleadas» y que esto mismo «estuvo hace unos meses». Agrega que, aunque el foco se ha puesto en esa calle, ocurre «prácticamente en todos lados».

Impacto de un vídeo

El vídeo acumula casi 350.000 reproducciones en la red social TikTok. Ha recibido más de 2.500 comentarios. Algunos de quienes han dejado mensajes les muestran su apoyo; otros le acusan de racismo. Por eso, el autor del vídeo ha tenido que grabar otro post este viernes aclarando que no se considera xenófobo. «No soy un racista, soy una persona normal a la que le está afectando esta inmigración en el negocio», explica el frutero.

Son casi más de 28.000 inmigrantes ilegales los que han llegado a España este año. Canarias sufre su peor ola migratoria desde la crisis de los cayucos de 2006. La situación ha desbordado la capacidad de la isla para recibir a los migrantes.

Más de 5.000 ya han sido realojados en diferentes puntos de la Península. Una situación que ha provocado la crítica de las autonomías que los han recibido porque no ha existido coordinación en el reparto. En la mayoría de los casos, se ha hecho sin avisar a las autoridades de destino, lo que ha provocado la irritación en las ciudades por las que el Gobierno está repartiendo a esos inmigrantes.

Además, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska fletó aviones privados para llevarlos a las diferentes ciudades peninsulares, como desveló OKDIARIO. Algunos de ellos fueron alojados en hoteles o balnearios de lujo a gastos pagados.