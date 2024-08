Un catedrático afín al PSOE compara a Begoña Gómez con Steve Jobs: «Tampoco era licenciado»

Javier Álvarez, catedrático de Derecho penal de la Universidad Carlos III, ha comparado hoy en una entrevista en La Sexta a la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, con Steve Jobs y Mark Zuckerberg al ser preguntado por el trabajo que el juez Peinado está llevando a cabo en torno a al caso de la mujer de Pedro Sánchez. El catedrático ha señalado este miércoles que no tiene sentido que ataquen a Begoña Gómez porque no sea licenciada y en su defensa ha dicho que Steve Jobs, «que no era el último idiota de la tierra, el de Apple, tampoco era licenciado y dio unos mesecillos en una universidad de pueblo».

En la misma entrevista habla de Marc Zuckerberg: «El de Facebook tampoco era licenciado. ¿Y?, ¿Qué es lo que pasa?». «Aquí se está metiendo todo en la caldera y se trata de sacar no sé qué… pero esto huele mal, huele mal en Dinamarca», ha sentenciado Javier Álvarez provocando una fuerte ola de comentarios de la red social X.

¿De verdad ha sacado Lo Sexta hoy a un catedrático para decir que Begoña Gómez es como Steve Jobs y Mark Zuckerberg? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/uwLZqqR0vg — Toro Sentado (@ToroenReposo) August 27, 2024

‘Ley sólo sí es sí’

Francisco Javier Álvarez García es el principal asesor penalista del Ministerio de Justicia para reformar la Ley del sólo sí es sí, pero el catedrático es contrario a la norma y deseó en público que no se aprobase. El jurista, muy cercano a la ministra Pilar Llop, llegó a liderar al grupo de expertos del ministerio para retocar el texto e intercedió por volver al modelo anterior. Apenas unos meses antes, acusaba a la Ley de Libertad Sexual de estar «preñada de caprichos políticos y de monumentales defectos técnicos».

Así se desprende de varios artículos académicos firmados por Álvarez García. Cuando la ley era todavía un anteproyecto, el asesor ya dejó constancia mediante varios escritos que temía por su aprobación y discutía reiteradamente el principio de consentimiento, al que llega a calificar de «teatro» y justifica que se pueda «excluir» de una relación afectiva.

La ley, en su forma actual, elimina la distinción entre abuso y agresión, estableciendo que toda conducta sexual realizada sin consentimiento es agresión sexual. Por tanto, el delito de violación ya no se reserva sólo a los casos que concurren con violencia o intimidación, sino que se incluye dentro de un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos.

En otro artículo, el catedrático utilizaba términos como «el yugo del actual feminismo reaccionario» y «la moral feminista reaccionaria» para criticar las posturas de los partidos, también del PSOE, sobre las leyes sexuales. «Nos dice cómo se tiene que amar y cómo no… la libertad está en peligro».

«Si se aprueba el Proyecto de Ley de Libertad Sexual tal y como está, lo que espero que no suceda, una de las conclusiones será la siguiente: queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche, mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla, puesto que dormida no ha podido manifestar por medio de un acto de manera clara la voluntad de la persona», aseguró Álvarez García a principios de 2022.