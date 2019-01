PDeCAT y Crida quieren que Joaquim Forn lidere su lista conjunta en las municipales de Barcelona

Joaquim Forn, ex conseller de Interior de la Generalitat.

El PDeCAT y la Crida Nacional per la República, el movimiento político impulsado por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, trabajan para confeccionar una lista de cara a las elecciones municipales de Barcelona que encabece el ex conseller de Interior y ex concejal en la ciudad Joaquim Forn.