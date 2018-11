Sánchez da la cara por su socio Rufián: equipara su salida de tono con la “crispación” de Casado

El presidente del Gobierno continúa haciendo equilibrios entre la “solidaridad” a su ministro Josep Borrell y no romper los relaciones con Esquerra Republicana, como si hizo con el Partido Popular por cosas menos graves, aunque hoy haya dicho que no. Pero tiene una explicación. A pesar que le han dicho reiteradamente que no le iban a apoyar, Sánchez continúa a la espera de que le acaben dando apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, tras lo ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez opina que “cuando no hay respeto se debilita la democracia” y desde su punto de vista en los últimos meses no hay respeto en la cámara de la Carrera de San Jerónimo. Pide a los diputados que “no falten al respeto” y “hagan oposición útil” pero en respuesta a una pregunta de OKDIARIO durante la Cumbre Luso-Hispana en Valladolid ha evitado nombrar en ningún momento a Esquerra Republicana refiriéndose a “algunos diputados”, hasta que los periodistas españoles han vuelto a insistir en la cuestión, obligándole a responder a lo que ha dicho que “pido a Rufián y Casado que pidan disculpas, es así de fácil”.

El jefe del ejecutivo ha mostrado “toda mi solidaridad con el ministro Pepe Borrell por una falta de respeto, que no es anecdótica ya que se vienen ocurriendo en los últimos meses” y emplaza a “esos diputados que son los representantes de una ciudadanía de la cual muchos ciudadanos hoy no se han sentido representados” que a “que reflexionen y que vuelvan a la moderación” haciendo un llamamiento a las sesiones de control al Gobierno dejen de ser “la cerimonia de la crispación”.

Optimismo con los PGE

Donde la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE dicen que el presentado por el Gobierno no es un presupuesto realista en base a la previsión de crecimiento, Sánchez dice entender que lo que realmente están diciendo es que “España va a seguir creciendo y siendo fuerte” incluso “liderando la Unión Europea”. El triple varapalo recibido hoy por estas tres instituciones respeto a las cuentas españolas, dice el Presidente, no desanima a su ejecutivo para continuar trabajando en las cuentas a pesar de no tener los apoyos suficientes ni dentro ni fuera de España.

De momento Sánchez, tras abrir la puerta esta semana a un adelanto electoral, continúa empeñado en que el Gobierno continuará hasta que pueda.