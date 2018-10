TV3 asegura que la fiesta de Halloween tiene sus orígenes en Cataluña

La fiesta de Halloween tiene sus orígenes en Cataluña según el canal autonómico de TV3. Así lo ha afirmado Quico Sallés, periodista y colaborador del programa ‘Preguntes freqüents ‘. “Eso de la calabaza es un modelo copiado de cómo se celebraba todos los santos en Osona y Ripollés. Alguno debió pasar esta costumbre a Irlanda y de allí pasó a Estados Unidos”, ha señalado Sallés durante este programa.

“¡Algunos me llamarían supremacista, pero es que es así! Es decir, alguien de Gurb (Barcelona) debió trasladar esta costumbre a Irlanda o Escocia, y de aquí pasó a los Estados Unidos”, añadió el colaborador de TV3 durante la emisión de este programa el pasado sábado. La presentadora de este espacio, Laura Rosel, le pidió pruebas sobre sus afirmaciones y en ningún momento le llevó la contraria.

Quico Sallés es un periodista que escribe actualmente en el diario digital independentista de ‘elMón’. Sallés estuvo al mando de la edición digital de ‘La Vanguardia’ en Cataluña, según informa el portal ‘Dolça Catalunya’. En 1999 fue candidato suplente de ERC por las listas de Mataró (Barcelona).

La fiesta de Halloween es de origen pagano y se celebra la noche del 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos. Esta fiesta tiene sus inicios en un antiguo festival celta conocido como ‘Samhain’, que traducido al español sería “fin del verano”. Este ritual se celebraba en Irlanda para concluir la temporada de recogida de cosechas y así dar comienzo al ‘año nuevo celta’, que coincidía con el solsticio de otoño.

Este festival celta llegó después a países anglosajones como Canada, Irlanda, Australia, Inglaterra e Irlanda. También llegó posteriormente a Estados Unidos gracias a la llegada de inmigrantes irlandeses de épocas anteriores, que asentaron esta tradición en el país norteamericano. Estados Unidos es el país que tiene la mayor difusión cultural y mediática de Halloween.

Los hechos transcurrieron de la siguiente manera en TV3:

Quico Sallés: “Si yo te dijera que esto de la calabaza es un modelo copiado de cómo se celebraba por todos los santos en Osona y el Ripollés, quizás me dirían…”.

Laura Rosel: “¡Anda ya!”.

Sallés:” ¡Algunos me llamarían supremacista, pero es que es así! Es decir, alguien de Gurb debió trasladar esta costumbre a Irlanda o Escocia, y de aquí pasó a los Estados Unidos”.

Rosel: “¿Estás diciendo que Hallowen…?”

Sallés: “Sí… O sea… La costumbre de vaciar una calabaza y poner una vela dentro… esto se hacía en la Plana de Vich ya en el Siglo XVIII. ¡Y tanto! Y en el siglo XVII”.

Rosel: “¿Las pruebas de esto?”.

Sallés: “De hecho está historiografiado. Y de hecho el ‘Costumari’ de Joan Amades así lo explica. Es que, ya te digo, es decir: es la misma costumbre troncal que aparece… eh… tanto en la cultura celta… que aquí estamos acostumbrados a…que venimos de los romanos y que…Es verdad, esta transgresión… y no es así. Es decir, nuestra tradición judeocristiana… ya venimos antes… porque nuestros antepasados eran paganos”.

El separatismo reescribre la historia

Quico Sallés se une a la lista de los catalanes independentistas empeñados en reescribir la historia a favor de Cataluña. Víctor Cucurrull, uno de los cerebros de la ANC, afirmó en su momento que Miguel de Cervantes y Teresa de Calcuta eran catalanes.

En noviembre de 2015, el Instituto Nova Historia dio una conferencia en el que aseguraba varios figuras de la historia eran de origen catalán, como Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Erasmo de Rótterdam o el explorador portugués Magallanes.

Esta conferencia fue patrocinada por los alcaldes de Arenys de Munt, Joan Rabasseda (ERC), y Arenys de Mar, Estanislau Fors (un ex edil de CiU que hoy gobierna la ciudad a través de la coalición Junts per Arenys).