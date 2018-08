Societat Civil Catalana convocará movilizaciones si los separatistas vuelven “al golpe de Estado”

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha avisado este viernes en rueda de prensa de que tienen movilizaciones preparadas “en caso de vulneración del Estado de Derecho, en caso de golpe de estado como ocurrió el año pasado”.

Ha expresado su preocupación por el contenido de la conferencia política de la próxima semana del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya que vaticina que planteará de nuevo la vía unilateral hacia la independencia.

Por ello, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez estar “vigilante para que no se conculquen los derechos de todos los catalanes” y que no deje solos a los catalanes no independentistas.

Rosiñol ha asegurado que la intención de SCC es “no tensionar las calles si no es estrictamente necesario”, pero que se manifestarán si el independentismo recupera la vía unilateral.

“Hay síntomas y signos de que los políticos independentistas vuelven a las andadas. Nosotros estamos preparados para movilizar a la gente que considera que ésta no es la vía”, ha advertido.

ANC y Òmnium

Rosiñol ha recordado que pidieron reunirse con la ANC y Òmnium para contribuir a “un clima de calma y recuperar la sensatez”, pero ha lamentado que de momento no hayan acordado una reunión.

Ha criticado que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, contestara a su petición diciendo que se reuniría con SCC si pedían la libertad de los presos soberanistas, y ha dicho que que no lo van a hacer porque respetan la separación de poderes.

Asimismo, ha rechazado visitar en la cárcel al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ya que no quiere hacer “un espectáculo de una situación procesal de una persona”, por lo que solo quiere hablar con Paluzie y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.

Actos en otoño

El vicepresidente de SCC, Álex Ramos, ha informado de que la entidad tiene preparados varios actos para este otoño, como uno el 7 de septiembre en Tortosa (Tarragona) para conmemorar el cuarto aniversario de SCC en las Terres de l’Ebre.

Este acto también coincidirá con el “golpe a la democracia del 6 y 7 de septiembre” —cuando la mayoría independentista en el Parlament aprobó las llamadas “leyes de desconexión”—, y participarán los diputados del Parlament Lorena Roldán (C’s), David Pérez (PSC) y Santi Rodríguez (PP) y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo.

También conmemorarán la manifestación de SCC del 8 de octubre del año pasado, con un acto “con personas de alto rango y nivel”, aunque probablemente se hará en un recinto cerrado, y quieren celebrar el 40 aniversario de la Constitución.