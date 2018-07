El Supremo confirma la suspensión de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Romeva, Rull y Turull

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de cargo público del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cinco diputados en el Parlament que se encuentra en prisión preventiva por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’.

Puigdemont, huido en Bélgica, adonde ha vuelto tras unos meses en Alemania, está procesado por rebelión, malversación y desobediencia. La suspensión supone que no puede ejercer cargo público, es decir, de diputado en el Parlament, así como, en consecuencia, no cobrar el sueldo correspondiente que estaba percibiendo por no ir a una sola sesión.

Así lo ha hecho la conocida como Sala de Apelaciones en un auto en el que ha desestimado los recursos de apelación formulados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull contra el auto del juez instructor, Pablo Llarena, que acordó la suspensión automática en sus funciones en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al ser su procesamiento por el delito de rebelión firme y encontrarse en situación de prisión provisional.