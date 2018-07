Acosan, insultan y golpean el coche de Llarena mientras cenaba con Fernández Díaz en Gerona

El juez del Tribunal Supremo encargado de la instrucción de la causa del referéndum ilegal de independencia del 1-O, Pablo Llarena, tuvo que salir escoltado a la carrera anoche de un restaurante de Palafrugell (Gerona), donde este sábado por la noche había ido a cenar con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y sus respectivas esposas.

Un grupo de unos 20 independentistas, al ser alertados de la presencia del juez que mandó a prisión a los ex consejeros del Govern, se acercó hasta este restaurante muy cercano a la autovía que va a Playa de Aro y Massanet, para someterlo a un escrache improvisado e increpar y amenazar a Pablo Llarena y sus acompañantes durante la cena.

Da la casualidad que sobre esa misma hora, a escasos metros de donde cenaban el magistrado y el ex ministro con sus parejas, un centenar de independentistas rendían un homenaje a Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya, encarcelado desde el pasado mes de octubre.

El juez, que tiene una residencia en Cataluña, estaba pasando unos días de descanso en una de las zonas turísticas más frecuentadas del litoral catalán, la Costa Brava, cuando ha vuelto a ser objeto de la ira de los independentistas más radicales, que le han reprochado que acudiera a cenar a esa localidad. El magistrado tuvo que soportar algunos de los cánticos más utilizados por los independentistas, pero también insultos dirigidos directamente a su persona.

Finalmente, escoltado por agentes de la Policía Nacional de paisano que han reforzado su servicio de protección desde que instruye la causa del 1-O, pudo salir del restaurante con ciertas dificultades, ya que los manifestantes bloqueaban el paso del vehículo llegando incluso a golpear su coche.