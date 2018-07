El diputado de ERC Gabriel Rufián ha dado la razón a los compromisarios del PP, que el sábado eligieron a Pablo Casado nuevo presidente del partido. “Soraya Sáenz de Santamaría me parece una bestia parlamentaria y tiene criterio, Casado es otra cosa, eslogan tras eslogan”, ha sostenido este jueves en ‘El programa del verano’. Eso sí, ha reconocido que nunca ha hablado con Casado, al que ha llamado hooligan, pero que lo ve “en la tele”.

Rufián ha repartido contra todos -menos contra Sáenz de Santamaría-, como contra el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperacion, Josep Borrell, por manifestarse junto a Sociedad Civil Catalana, “asociación reaccionaria muy peligrosa al lado de Falange o Democracia Nacional”. Asimismo, ha cargado contra Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña, del que se ha burlado por no tener más diputados en el Parlament que miembros había en la mesa de debate capitaneada por Joaquín Prat.

Con Pedro Sánchez ha sido más benévolo, aunque no soporte a su encargado de Exteriores -tampoco al de Interior, Fernando Grande-Marlaska-, y ha asegurado que no hay ningún “idilio” entre el presidente y ERC “aunque es muy bien parecido”, ha dicho. Sobre un hipotético adelanto electoral, su apuesta es que el PSOE les “engañará” o les “despreciará”, por lo que no descarta la posibilidad.

Por último, ha comentado que este miércoles visitó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners. “Está en plena forma física y mental, aunque impacta verle, ha perdido bastante peso”, ha explicado.