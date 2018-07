Los afiliados del PDeCAT vetan a Buch y Calvet, ejecutores de Pascal, en la dirección del partido

La salida anoche de Marta Pascal de la dirección del PDeCAT, no ha calmado los ánimos en el partido independentista. El ex presidente Carles Puigdemont consiguió su objetivo de echar a la hasta ahora coordinadora general, en una maniobra ejecutada por los consejeros de Interior y Territorio, Miquel Buch y Damià Calvet, que según ha podido saber OKDIARIO tampoco estarán en la nueva ejecutiva del PDeCAT. En su caso, han sido los afiliados quienes han vetado su presencia en la dirección, al rechazar relajar el régimen de incompatibilidades.

Buch y Calvet participaron desde el primer momento en el famoso ‘Pacte de Lledoners’, negociando en la prisión la nueva estructura ejecutiva del partido con los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn, personas muy próximas a los dos consejeros. Buch y Turull, incluso llegaron a formar una candidatura conjunta en el congreso fundacional del PDeCAT para dirigirlo, lo que ha provocado la situación actual, tras no digerir la victoria de Pascal. Su cargo en el Govern es incompatible con el estricto régimen de incompatibilidades que aprobó el PDeCAT en su fundación, y eso provoca que no puedan estar en la ejecutiva. Ahora, los críticos tienen que buscar nuevos nombres ‘de confianza’.

Precisamente anoche, ya de madrugada, hubo la primera revolución de los afiliados hacia la nueva dirección del partido, que aún no ha tomado el poder. Tras el escándalo de la salida de Pascal y la colocación de personas que llevan meses militando en el liderazgo, los afiliados pidieron votar individualmente a cada uno de los miembros de la nueva ejecutiva, evidenciando así la diferencia de apoyos entre los miembros que ya estaban en la ejecutiva de Marta Pascal y los críticos que han provocado todo este embrollo.

Durante el debate, Buch y Calvet llegaron a montar un espectáculo bochornoso, el primero encarándose con el coordinador organizativo del partido y futuro presidente David Bonvehí y el segundo lanzando papeles al suelo. Su forma de actuar durante todo el congreso, con mentiras, juego sucio y deslealtades, les hacia preocupar que pudieran llegar a obtener menos de un 50% de los votos. Ambos, profesionales de la política desde hace más de 20 años, son conocidos por las bases y eso a veces es un inconveniente. Finalmente, las bases les han pagado con la misma moneda con la que han tratado a Pascal.