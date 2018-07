Un edil de ERC señala públicamente en Twitter a ciudadanos que retiran símbolos independentistas

Josep Maria Molins, concejal de ERC en Premià de Mar y consejero nacional del partido, se ha apuntado a la moda de señalar a aquellos vecinos no independentistas que no comparten su ideario. El cargo publico, través de un tuit, ha colgado la foto de un vecino del municipio acompañado del texto “este ciudadano de Premià estaba haciendo limpieza en el Camino Ral porque no le gusta el amarillo”.

En las últimas semanas ha aumentado la tensión en las calles catalanas entre partidarios de la independencia y constitucionalistas, por la presencia de símbolos políticos en las calles y plazas de los municipios catalanes. Suele ser habitual que se difundan fotos y vídeos de aquellos que retiran lazos amarillos, pero nunca hasta ahora un cargo público había tomado la iniciativa de señalar a un vecino de su municipio, al que también representa como concejal del ayuntamiento.

El tuit y la fotografía, publicados en su perfil de Twitter, cuenta con más de 92 retuits y más de una treintena de comentarios vejatorios hacia el hombre, de avanzada edad, que ha sido señalado únicamente por retirar lazos amarillos de las calles del municipio.

Algunos municipios, como la vecina Arenys, han aprobado por acuerdo del pleno municipal sancionar a aquellas personas que sean pilladas retirando símbolos independentistas de las calles del pueblo.