La alcaldesa de Gerona llama a los CDR a tomar la calle contra el Rey esta tarde

La alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas (PDeCAT), ha alentado al activismo separatista catalán a manifestarse con los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) contra la visita del Rey Felipe VI a la ciudad con motivo de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona este jueves. A pesar de que ella dice que no podrá asistir, ha dado su “apoyo” a esta movilización de “repulsa” al Jefe del Estado.

“Por la tarde tengo que ir, porque me he comprometido, a la inauguración de la Plaza 1 de Octubre en Caldas de Malavella (Gerona), que precisamente lo han querido hacer coincidir con esta visita. Pero si hubiera podido y me hubiera ligado la agenda yo hubiera ido porque la apoyo. No sólo estoy de acuerdo sino que hubiera ido“, ha manifestado Madrenas en una entrevista concedida al programa de ‘Els Matins’, de TV3.

Los CDR de Gerona han convocado la manifestación contra Felipe VI a través de las redes sociales. Los radicales pretenden bloquear por carretera los puntos de acceso al lugar donde se celebrarán este año los premios de la Fundación Princesa de Girona: el Espai Mas Marroch-Centre d’Esdeveniments del Celler en Vilablareix (Gerona), propiedad de los hermanos Roca.

Se trata de la primera vez que los premios de la Fundación Princesa de Girona no tendrán lugar en el Auditorio de de la ciudad, de titularidad municipal. El Consistorio de Marta Madrenas alegó que el equipamiento del Auditorio se encuentra en obras, a pesar de haber sido estrenado hace poco más de ocho años.

“La revuelta de los elefantes”, es el nombre escogido por los CDR para esta manifestación y cuyo lema es “en los países catalanes no tenemos Rey”.

— CDR Girona (@CDRGironaSalt) 27 de junio de 2018

En las mismas redes sociales han colgado una serie de “recomendaciones” y de “consejos en caso de ser detenidos”. También se adjunta la máscara imprimible de un elefante para evitar ser identificados. El elefante es el animal escogido por el percance que tuvo cazando estos animales el Rey emérito Juan Carlos I en abril de 2012.

Persona non grata en Gerona

Madrenas gobierna gracias al apoyo del PSC. Su Consistorio declaró en un pleno persona non grata en la ciudad al monarca hace unos meses, y acordó que ningún responsable municipal acudiría a un acto donde estuviese presente el Jefe de Estado.

“Yo propondré, y creo que no tendré ningún problema en que se acuerde, que no se cedan equipamientos públicos a la Casa Real“, ha explicado también la alcaldesa en su entrevista en TV3. Madrenas, sin embargo, no ha descartado su cambio de postura en caso de que el monarca “rectifique y haga el trabajo que debe hacer”, en alusión a su discurso del pasado 3 de octubre.

“Es un marketing monárquico”

En otra entrevista concedida a ‘Vilaweb’, la alcaldesa separatista ha acusado a la Fundación Princesa de Girona de ser “una estrategia de marketing monárquico” en la provincia gerundense.

“Esta fundación pretendía acercar la monarquía a la ciudadanía, que es claramente republicana; y al revés, que la ciudadanía pudiera acercarse más a la institución. Todo esto siempre ha sido una estrategia de marketing monárquico. En definitiva, no había arraigo. Tenía un punto artificial“, ha señalado en dicha entrevista.