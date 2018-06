Abuchean a Torra en la inauguración de los Juegos Mediterráneos por menospreciar a la ciudad

Hacia años que en Cataluña, no se abucheaba al presidente de la Generalitat. Solo el ex presidente socialista José Montilla, durante algún partido del FC Barcelona y la Selección Catalana, había tenido que escuchar los abucheos y los gritos de los presentes, que no le reconocían como presidente catalán por sus orígenes andaluces. Este viernes, en Tarragona, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido un sonoro abucheo de las gradas del Nou Estadi cuando el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, le ha dado la bienvenida a la ciudad.

Los tarraconenses están especialmente molestos con el presidente catalán, ya que se consideran menospreciados por su decisión rectificada de no asistir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, por la presencia del jefe del estado, Felipe Vl. La tardanza en confirmar su asistencia y su primera posición contraria a su presencia en este acto inaugural, han provocado que lejos de ser vitoreado como ha ocurrido en los últimos años con los presidentes independentistas por parte de los suyos, haya tenido que sufrir el rechazo de los asistentes.

Y es que en la ceremonia inaugural de los Juegos Mediterráneos de Tarragona se han cambiado las tornas. Si normalmente era Felipe Vl y el presidente del Gobierno quienes recibían los abucheos de los catalanes que ocupaban las gradas, este viernes ha sido el presidente de la Generalitat, recibido con muchas banderas españolas, quién ha probado en sus propias carnes el escarnio que él mismo ha jaleado y promocionado contra Felipe Vl en los exteriores del recinto olímpico. El propio Torra, antes de acudir a la ceremonia inaugural, ha preferido ir a saludar a los independentistas que se manifestaban contra el jefe del estado que ir a recibir a Felipe Vl, tal como manda el protocolo institucional.