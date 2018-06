El portavoz de Tabarnia: “Son muchos meses de hacer la guerra contra unos políticos enajenados”

CiudadanOK participa en una cena en Madrid con los impulsores de Tabarnia para charlar sobre sus motivaciones para seguir adelante con esta iniciativa y de la situación de acoso que todos ellos viven en Cataluña: “Han sido mucho meses de sufrir, de hacer la guerra contra unos políticos que estaban enajenados”, reconoce el ideólogo y portavoz de Tabarnia, el periodista Jaume Vives.

Vives afirma que el humor “no hay que abandonarlo. Es lo más poderoso que puede haber contra alguien que está como una regadera, que es capaz de pintarte la puerta de casa o de pintarte el coche o pincharte las ruedas, esa persona no necesita un cabreo, necesita a alguien como Tomás Guasch”.

Precisamente en el acto estaba también presente el periodista deportivo Tomás Guasch, ministro de Deportes de Tabarnia, quien explicaba que “excitar al personal es interesante”, en referencia a los independentistas indignados con Tabarnia.

Sobre si cree que merece la pena su vinculación con Tabarnia a pesar de que él y su familia han sido amenazados afirma que “se vive una vez. Entonces yo creo que hay un momento en que o te conviertes en una cosa fosilizada o das un paso adelante. No nos tenemos ninguno por héroes de nada. Hay mucha gente que lo ha padecido y lo padece mucho más que yo”.

Amistades rotas

Cérsar Alcalá, vocal de la plataforma Asociación Nacional de Tabarnia, cuenta ante los micrófonos de OKDIARIO la ruptura entre amigos y familias que se está produciendo en Cataluña por culta del independentismo: “Hay gente que no se habla. Y esto la gente no se lo puede creer pero es la verdad. A mí personas me han vetado entrar en sitios porque no piensan como yo, porque son independentistas y yo no”. “Has roto una familia, has roto una amistad, has roto una relación. Y al final, ¿para qué?”, se pregunta.

Para el periodista Carlos Cuesta, adjunto al director de OKDIARIO y presente en el acto, “la deriva que estamos viendo ahora es violenta, la que vamos a ver hasta la sentencia del Caso 1 de octubre, del acto de golpismo separatista va a ser mucho mayor”.