Los independentistas se echan atrás y no aprobarán la enmienda de la CUP para ratificar la DUI

La Fiscalía fue explícita este miércoles contra la Mesa del Parlament de Cataluña, recordándole que si tramita tramitar las enmiendas de la CUP sobre el ‘reconocimiento de la república’ en la propuesta de legitimar al ex president Carles Puigdemont, incurriría en un delito que sería perseguido por el ministerio público. También el Gobierno amenazó a Roger Torrent y el resto de componentes con una nueva querella, la primera de esta legislatura. Todo esto ha surtido efecto: según ha podido saber OKDIARIO, a pocas horas para el inicio del primer pleno tras las elecciones autonómicas, la enmienda de la CUP no se incluirá en el orden del día, lo que no evitará el apoyo de los antisistema al texto de JxCat.

Ciudadanos y el PSC pidieron, tras aceptarse estas enmiendas por parte de la mesa, que se reconsiderase esta aceptación a trámite. Fuentes de la CUP avisan que su apoyo al texto sin la enmienda es puramente para no bloquear la situación, ya que con Puigdemont y Toni Comín sin derecho a voto en Bruselas, sus cuatro votos son cruciales para la aprobación del texto que legitime al prófugo y permita poner en marcha, el próximo lunes, la asamblea y el Consejo de la República en Bruselas.

Tanto fuentes de JxCat como de la CUP reconocen que han hecho cesiones para llegar hoy a un pleno más o menos tranquilo, que no sea como el del 6 y 7 de septiembre, y que se apruebe todo aquello que pueda facilitar el desbloqueo y la legitimación del Govern anterior y la república sin poner en riesgo de nuevas querellas la mesa o incluso diputados rasos con cautelares. Aún así, en su intervención en el hemiciclo, la CUP reivindicará la aplicación de la DUI y la confrontación directa con el Estado, dando cumplimento al mandado del 1-O y el 27-O.