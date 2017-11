Esquizofrenia separatista: pide ayuda a Europa en Bruselas mientras coquetea con el ‘Catexit’

Las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han organizado una manifestación para el próximo 7 de diciembre en Bruselas. Con ella pretenden hacer un llamamiento a Europa con lemas en inglés instando a “que despierte”.“Europe Wake Up! Help Catalonia”, rezan sus carteles. Esto contrasta con la idea vertida por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y dos de los altos cargos de ERC, Marta Rovira y Gabriel Rufián, sobre una posible votación mediante la cual los catalanes decidirían marcharse de Europa como lo hizo Reino Unido en 2016.

Contradiciéndose a sí mismos se ha programado una movilización que tendrá lugar en Bruselas pidiendo precisamente la colaboración. Hoy por hoy ya existen 5 vuelos chárter llenos, que saldrán desde Barcelona, Gerona y Lérida . Además ya hay varias asambleas y sedes territoriales de la ANC y Òmnium Cultural que están organizando autocares. En total, 70 ciudades y pueblos acudirán. Toda una movilización que reclama la atención de Europa.

Hoy, tan solo 24 horas después de sus declaraciones, un contradictorio Puigdemont se retractaba en su cuenta de Twitter sobre lo dicho en el programa de investigación Zman Emet, del canal público israelí Canal 1 Kan. En ellas planteaba que “a lo mejor no hay mucha gente que quiera formar parte” de la UE de “del señor Juncker y Tajani” añadiendo que su actuación le parece “insensible al atropello de los derechos humanos”. Las polémicas declaraciones han levantado ampollas entre la sociedad independentista que ha criticado duramente las palabras del ex presidente catalán. Esto ha provocado la marcha atrás de Puigdemont que ha intentado matizar sus declaraciones diciendo que “el catalanismo es profundamente europeísta”.

El catalanisme és indubtablement europeista. Sempre ho ha estat, ho és i ho seguirà essent. Volem una Europa més integrada, més pròspera, més democràtica i més compromesa. Ens hem de conjurar per mantenir vius aquests valors #JuntsXCat — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) November 27, 2017

Algo similar ha ocurrido con ERC donde Marta Rovira aseguraba que su partido es “eurocrítico” y no “euroescéptico” por lo que permitiría un referéndum para decidir la hipotética continuidad de Cataluña en la Unión Europea. Asimismo el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tildado de “miserable” a la Unión Europea y ha asegurado que lo que quieren es “adecentarla”.

Las continuas críticas de los líderes independentistas a la UE chocan con su obsesión por ser escuchados por la misma. Cabe recordar que tanto Carles Puigdemont como cuatro de los ex consejeros se encuentran fugados aún en Bruselas. Desde el comienzo del conflicto han usado a la comunidad política europea para rehuir la justicia española e intentar internacionalizar su conflicto.