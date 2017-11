El dossier para expulsar al PDeCAT de los liberales europeos: “Sus cargos instaron a la violencia”

El presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), Johannes Van Baalen, ya ha recibido una carta y un dosier en los que se exponen los motivos por los que el partido liberal debería dejar “de tener partidos golpistas (PDeCAT) entre sus filas”. El emisiario es el eurodiputado español del Partido Liberal Europeo, Enrique Calvet.

La carta, en la que viene el dosier como ‘anexo’, comienza con la intención de proporcionar “datos e información concreta” que puede serle “útil” de cara al próximo 1 de diciembre, fecha en la que dará comienzo el Congreso anual del Partido.

“Antes del 11 de septiembre, el PDeCAT había aprobado dos leyes contrarias a la Constitución española, como así lo ha declarado el Tribunal Constitucional de España; después de ese día, superó todos los límites democráticos e instó a sus cargos electos y la sociedad civil a llevar a cabo acciones violentas para conseguir la secesión de Cataluña de España, atentando no solo contra los valores básicos que sustentan nuestra democracia, sino también contra una parte de la población que reside en Cataluña y que no quiere formar parte de esta barbarie”, continúa el escrito, redactado en inglés y enviado por email.

Calvet hace especial énfasis en que en Cataluña “se celebró un referéndum ilegal, se dio validez a un resultado inventado, se habló en nombre de un pueblo que, como tal, no existe y se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña“, y subraya que “el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en esa región y la justicia española acordó prisión preventiva incondicional para todos los valientes golpistas, varios de ellos cargos electos del PDeCAT“.

La carta también recuerda que el PDeCAt “acudirá al Congreso del Partido ALDE, en calidad de miembro y vicepresidente, participará en vuestras discusiones y votará vuestras resoluciones”. Calvet, en la misiva, espera y desea “que uno de esos debates plantee su expulsión del Partido“. Para facilitar la tarea, el eurodiputado español adjunta un dosier, en el que hay varias noticias de OKDIARIO, con el que se podrá “justificar, con hechos concretos, su expulsión”.

“El PDeCAT y su representante en el Parlamento Europeo se han aliado a separatistas flamencos, al UKIP, a anti-sistemas y a anti-europeos, incluso insultando a las instituciones (sham on you) para minar la democracia. Para colmo se han aconchabado con la estrategia rusa de desgaste y erosión en Europa. ¿No es todo ello anti-ALDE y anti-liberal?“, se pregunta Enrique Calvet, que finaliza recordando al presidente del partido que “los Estatutos de mi Grupo político parlamentario, ALDE, sólo permiten revisar la pertenencia al mismo para aquellos miembros que no pertenezcan al Partido Demócrata Europeo o al partido ALDE, los miembros de ambas formaciones son intocables” por lo que “la permanencia de PDeCat en el partido dificulta cada día más, ante mi circunscripción y electores, mi propia permanencia en el Grupo ALDE, y, sobre todo apoyar el liberalismo en España, cuando acoge a partidos de valores totalmente contrarios”.

Por todo ello, conmina al presidente que “el partido ALDE deje de tener partidos golpistas (PDeCAT) entre sus filas”. A continuación, adjuntamos el dosier enviado al presidente del partido liberal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que se hace especial referencia a Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT:

A video from @ramontremosa. More than 750,000 people gathered in Barcelona on Saturday night to demand the release of jailed #Catalan political prisoners… https://t.co/EdMSflCVnu

— Steven Woolfe MEP (@Steven_Woolfe) November 15, 2017