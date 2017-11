La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barcos, se ha pronunciado este martes sobre el traslado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Bruselas junto a varios de sus ex consejeros, que no considera como una “huida”. “Entiendo que es una estrategia de defensa de la dignidad de la Generalitat”, ha manifestado.

Barcos ha abogado por responder a la cuestión de Cataluña estableciendo un modelo de “relación asimétrica” en el Estado basado en un pacto con las comunidades en el que estas actuarían con “responsabilidad” y que no supondría concesiones “arbitrarias”.

En un desayuno informativo de Europa Press, la presidenta navarra se ha referido a la cuestión de Cataluña y ha afirmado que el Estado español vive “sus días más críticos” en una situación a la que, a su juicio, se ha llegado por “falta de política y de diálogo”.

En cuanto a la salida de miles de empresas de Cataluña en el contexto del proceso independentista, ha indicado que, según algunos medios, el Gobierno central presionó a algunas para que trasladaran su sede social a otros lugares. Considera que si eso es cierto, sería “la más torpe de las políticas” para intentar seducir a los independentistas catalanes.

Barcos ha resaltado tres puntos de inflexión que, a su modo de ver, suponen una “oportunidad” de cara a las próximas elecciones catalanas, y que son la alusión de Puigdemont a vías distintas de la independencia, el reconocimiento de ERC de que no estaban preparados para llevarla a la práctica y la participación de la CUP en esos comicios.

Las CCAA por encima del Estado

Así las cosas, ha hecho una propuesta que considera que no mermaría las “aspiraciones legítimas” de cada una de las partes y que ha descrito como “un modelo de relación asimétrica basado en el Estado basado en el pacto con aquellas comunidades que asuman la responsabilidad que supone el ejercicio de los derechos”.

“No hablo de una concesión graciosa o arbitraria, sino del reparto de responsabilidades y del ejercicio de derechos reconocidos“, ha añadido, explicando que no se trata de reconocer “derechos diferentes” a los ciudadanos según dónde vivan.

Para ejemplificar esta idea, ha señalado que las comunidades forales, Navarra y el País Vasco, que tienen sistemas fiscales propios, han “cumplido con sus responsabilidades incluso en momentos de desacuerdo” con el Gobierno central.

“Nadie va a ganar en Cataluña”

Ante la tensión por el problema en Cataluña, la presidenta del Gobierno navarro ha advertido de que “en esta pugna nadie va a ganar”, ha rechazado “enfrentamientos y medidas de fuerza” y ha apostado por instalar “la política del diálogo”.

“Todos vamos a perder si no somos capaces de alcanzar acuerdos que nos permitan garantizar el progreso de la sociedad”, y eso debe hacerse “sin el rechazo y, mucho menos, la coacción a ninguna posición política democrática”, ha declarado Barcos.

Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para intervenir la autonomía catalana, Barcos ha dicho que es “la expresión del fracaso” y lo ha enmarcado en un “proceso recentralizador profundo”.

En este sentido, ha alertado de la “facilidad o fragilidad con la que se está actuando con respecto a algunos elementos sustanciales del modelo del 78″, el que instauró la Transición, y ha recordado que ella misma pudo haber sido imputada por rebeldía por no facilitar una documentación que el Tribunal de Cuentas le exigía sobre las cuentas de Navarra.

En su opinión, la activación del artículo 155 “se podría haber evitado” con la aplicación del artículo 92 de la Carta Magna, que prevé que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

Según el propio Tribunal Constitucional, ha dicho Barcos, un referéndum sobre la independencia de Cataluña tendría “perfecto encaje en la Constitución”.

La intervención de la presidenta navarra ha sido seguida por su consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, por los portavoces del PNV en el Congreso y el Senado, Aitor Esteban y Jokin Bildarratz, el secretario tercero de la Cámara Baja, Marcelo Expósito, y el presidente del ICO, Pablo Zalba (PP).

A la pregunta de si considera que hoy en España hay presos políticos —por los ex consejeros de la Generalitat y diputados del Parlament en prisión preventiva—, Barcos se ha negado a hacer una valoración, aunque se ha preguntado si en este caso se ha aplicado la ley con “proporcionalidad”.

“Pero una parte importante de la sociedad catalana entiende que lo son”, ha agregado, si bien ha tachado de “reduccionista” el debate sobre si se trata o no de presos políticos.