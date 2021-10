«No es un hombre de paz sino un terrorista». Así, sin paños calientes ha definido Pablo Casado al líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Este lunes, el nº 1 del partido proetarra, coincidiendo con el 10º aniversario de la Declaración de Aiete, ha dicho que sienten «enormemente el sufrimiento» que ETA ha causado a las víctimas de la banda terrorista. Casado no ha ‘comprado’ este discurso y asegura que «Otegi no es un hombre de paz sino un terrorista, y ETA fue derrotada policial y judicialmente no por cesiones de Zapatero».

Así se ha pronunciado en sus redes sociales el líder del principal partido de la oposición. De paso, ha cuestionado el giro a la moderación y la socialdemocracia de Pedro Sánchez tras el 40 Congreso del PSOE porque, a su juicio, si fuera así, debería «romper» con Podemos y los independentistas y «renegar» de pactar con Bildu.

«Sánchez ha elegido y ya no le puede echar la culpa a Iglesias. Mientras estaba Iglesias la gente decía, ‘pobre Sánchez, el radical es Iglesias’. ¿Ahora quién es radical? ¿Yolanda Díaz?», se ha preguntado, para añadir que a él «ya no le engaña» porque el presidente del Gobierno es el «radical».

Si Sánchez busca moderación que rompa con separatistas, Podemos y sus vínculos con dictaduras. Y con Bildu, que debe colaborar para resolver 300 asesinatos. Otegi no es un hombre de paz sino un terrorista, y ETA fue derrotada policial y judicialmente no por cesiones de Zapatero. pic.twitter.com/GxunRp4LTs — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 18, 2021