Calviño calla en el Congreso tras la entrada policial en su ministerio por los contratos de su marido

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha negado a responder este jueves en sede parlamentaria sobre la entrada que horas antes ha efectuado la Guardia Civil en su ministerio, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, para llevarse la información relacionada con la empresa de su marido, tal y como adelantó OKDIARIO.

Ha sido el diputado y portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Hispán, quien en el transcurso de una comparecencia de Calviño en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea, ha exigido a Calviño que diera explicaciones sobre los expedientes que se ha llevado el Instituto Armado por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la vicepresidenta ha dado la callada por respuesta y se ha limitado a acusar al portavoz del PP de «insultar» y «crispar».

«Una vez más ha convertido lo que debía ser una comparecencia en la que diera cuenta pormenorizadas y con total transparencia sobre la ejecución de los fondos en un trampantojo recalentado. En lugar de venir para dejarse ayudar porque las deficiencias en la gestión de los Next Generation son apabullantes, acude a esta Cámara para tratar de ocular la realidad y lo hace además el día en que la Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, ha entrado en su ministerio para llevarse expedientes de contratos. ¿Nos va a informar de qué contratos se trata? ¿Quiénes son los beneficiarios y si alguno tiene que ver con los Next Generation?», le ha planteado Hispán.

«Ya de por sí es un escándalo, pero si además estuviesen ligados a los Next Generation, tendría unas implicaciones incalculables para nuestro país. Le exijo transparencia y veracidad», ha pedido el portavoz adjunto del PP. En cambio, la ministra ha esquivado el asunto. Y es que, dentro del programa Kit Digital, Calviño también autorizó a que la empresa de su marido fuera acreditada para gestionar fondos europeos a pesar de acumular deudas a la Administración Pública por 852.000 euros. Un hecho que está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

En la réplica, Hispán ha insistido a Calviño en que aclarara si la Guardia Civil se ha llevado contratos referidos a Kit Digital y que afectan a los Next Generation y le ha pedido que fuera ella quien abandonara «los insultos que ha dirigido hacia mí». «Es un deber que usted dé explicaciones. Ya basta de mirar por encima del hombro y no dar explicaciones», ha lamentado el portavoz del PP en el Congreso. De nuevo, Calviño no ha dicho ni una sola palabra sobre la entrada de la Guardia Civil en su ministerio.

La vicepresidenta primera acudió a esta comisión a iniciativa propia para informar sobre los «últimos avances» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativo a los fondos europeos por la pandemia de coronavirus.

Documentación

Precisamente, este mismo jueves, la Guardia Civil, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, ha acudido a las dependencias del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Calviño para recoger la documentación sobre Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, sociedad en la que trabaja como alto directivo Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta, y que ha recibido 963.000 euros en ayudas públicas. Estas asignaciones estatales fueron otorgadas en plena pandemia, tal y como informó OKDIARIO.

En concreto, un grupo de agentes de la Guardia Civil se ha personado en la mañana de este jueves en la sede del Ministerio de Economía y, en su condición de Policía Judicial, han entrado en las oficinas de la cartera que dirige Calviño por orden de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público investiga este caso, así como una serie de contratos Covid del Ministerio de Sanidad, a raíz de una denuncia que interpuso el PP de Madrid por orden de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como ha publicado este medio, las fuentes consultadas indican que la Fiscalía Anticorrupción emplazó a los agentes de la autoridad a localizar la ubicación exacta de los expedientes. Además, la Guardia Civil ha acudido también al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y a otras instituciones públicas.

ICO

El organismo que ha otorgado estas ayudas a la empresa donde el marido de Calviño es alto directivo es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un organismo que depende del Ministerio de Asuntos Económicos. La misión del ICO es «promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento sostenible, la generación de empleo y la distribución de riqueza». Este organismo está presidido por José Carlos García de Quevedo, designados por la vicepresidenta y ministra Calviño.

El Ministerio de Asuntos Económicos, a través del ICO, inyectó 963.000 euros en ayudas públicas a la consultora tecnológica Beedigital, en la que su marido, Ignacio Manrique de Lara, trabaja como director de marketing. Estas ayudas, adjudicadas durante el confinamiento que impuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez al comienzo de la pandemia, fueron otorgadas desde el Instituto de Crédito Oficial y tuvieron como objeto «paliar los efectos del coronavirus».

La consultora tecnológica donde el marido de Calviño es alto directivo está controlada por la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA. Tales asignaciones constan como tal en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado.