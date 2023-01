La calle responde a la mofa de ‘Pam’ Rodríguez con los violadores: «Espero que no tenga hijas»

La secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam’, se ha mofado de la rebaja masiva de condenas a violadores gracias a la ley del ‘sólo sí es sí’ que impulsó su departamento. Lo ha hecho durante una entrevista en la que ha acusado a la extrema derecha de difundir bulos mientras los jueces siguen rebajando condenas a los violadores en aplicación de la chapucera ley que diseñaron desde su ministerio. OKDIARIO ha salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué piensan sobre las palabras de Ángela Rodríguez ‘Pam’. «Espero que no tenga hijas», lamenta una señora que tacha de «sinvergüenza y descerebrada» a la secretaria de Estado.

Desde que se diera luz verde a la ley del sólo sí es sí, ya son centenares los condenados por delitos sexuales que han conseguido rebajar sus condenas. Esto supone que los violadores, estén rehabilitados o no, salgan antes a la calle y no cumplan su condena inicial. «Los violadores no tienen ninguna justificación para hacer eso», explica una vecina madrileña que lamenta que se frivolice con un tema tan serio. «¿Por qué tenemos que tener miedo las mujeres y todos los ciudadanos con estos violadores en la calle», se pregunta otra vecina.

Y es que lejos de diseñar o actualizar leyes en favor de las mujeres, textos como el del sólo sí es sí han resultado ser un fiasco en la práctica. La redefinición del consentimiento ha causado una oleada de revisiones de condenas por parte de los delincuentes sexuales. Estas revisiones han propiciado que los violadores salgan antes de la cárcel provocando una mayor inseguridad para las mujeres.

Lejos de enmendar el error, la número dos de Irene Montero se ha mofado de estas excarcelaciones. Durante la grabación de un podcast, Ángela Rodríguez ‘Pam’ se ha reído de los cientos de rebajas de condenas que ha provocado la ley que se diseñó desde su ministerio. Por esta razón, OKDIARIO ha preguntado a los vecinos de Madrid qué les parecen estas mofas de la secretaria de estado. «¿Qué le pasa a esta tía?», se pregunta una vecina que condena estas risas sobre un tema tan serio como son las agresiones sexuales.

Asimismo, los vecinos han pedido la dimisión de la número dos de Irene Montero. «Una persona pública que debe defender a las mujeres desde su cargo no puede hacer esto», asevera un joven estudiante. Por otro lado, hay vecinos que no sólo claman por su marcha, sino que también piden la dimisión de la ministra de Igualdad que es la gran artífice de esta ley que está sacando a los violadores a la calle.