Por mucho que Pablo Casado intente justificar la cancelación de la cena navideña del PP de la Asamblea de Madrid por la muerte de «100 personas por Covid», la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado territorio con un mensaje en clave interna que ha retumbado urbi et orbi: «A mí no me cerráis Madrid». Así lo confirman fuentes del PP madrileño a OKDIARIO en lo que es un nuevo episodio de declaraciones cruzadas en la batalla por el control del PP de Madrid y que ya ha provocado que el PP se deje 7 escaños tal como lo reflejaba la encuesta de Data10 para este periódico.

En el entorno de Ayuso son conscientes de que la suspensión de la cena de Navidad nada tiene que ver con el Covid sino que se busca impedir que no reciba el apoyo de la militancia. Ayuso finalmente ha acatado la orden de Casado -ha reconocido que «donde hay patrón no manda marinero»- pero no pierde oportunidad de dejar patente su disconformidad ante esta medida porque va «en la dirección contraria a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid».

Como informó OKDIARIO, ante la circular que el pasado viernes envió Génova a sus estructuras territoriales recomendando no celebrar esas cenas por prudencia ante el aumento de contagios, la presidenta madrileña señaló que «no hay motivos sanitarios» para cancelarlas y se quejó de que se esté «señalando a la hostelería y a la restauración».

La evolución de la pandemia y la presión hospitalaria indican que la estrategia de Madrid contra el virus es la indicada. No hay motivos para cancelar eventos en la hostelería y sí herramientas para seguir adelante, con precauciones. Ayer hubo un partido con 60.000 personas. pic.twitter.com/AeJ1wOSl8K — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 13, 2021

Desde la Puerta del Sol no ven la necesidad de suspender estas cenas si se «mantienen las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias», tal y como han apuntado fuentes del entorno de la presidenta a este periódico.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha declinado pronunciarse sobre este asunto al ser preguntada expresamente en rueda de prensa por esas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Yo no tengo nada que decir en relación con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella es libre de hacer las que considere y yo respeto enormemente la libertad de todos, igual que respeto el planteamiento de la dirección nacional del partido en relación a esa sugerencia o recomendación que ha hecho», ha manifestado.

Al ser preguntada de nuevo por palabras de Ayuso asegurando además que la cena no se la quitan a ella sino a los afiliados y si cree que lo que quiere decir es que el PP le está quitando la libertad a los afiliados, Gamarra ha insistido en que ella no va a entrar en «esa polémica ni en ese tipo de valoraciones».

«Habría que preguntarle a ella qué ha querido decir. Soy portavoz del Grupo parlamentario y no me voy a convertir en comentarista o analista de las valoraciones que hacen mis compañeros en el ámbito de sus competencias», ha manifestado.

Además, Gamarra ha confirmado -en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso- que el Grupo Popular en el Congreso no celebrará ninguna copa de navidad para evitar una «celebración masiva». Según ha añadido, la tenían prevista pero la han anulado.