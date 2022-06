Axel Kaiser: «España no podrá con la subida de tipos financiar su irresponsable gasto público»

Probablemente no exista una disciplina más importante para la vida diaria de las personas que la economía. Sin embargo, el analfabetismo y la incomprensión en esta materia son mayores que en cualquier otra. Frente a los «economistas de salón», expertos debatiendo desde sus torres de marfil, Axel Kaiser sostiene que lo que necesitamos son economistas callejeros, capaces de exigir un mínimo de sensatez y racionalidad a los políticos y líderes de opinión. El pensador liberal chileno en conversación con OKDIARIO culpa al BCE de la inflación desbocada y avisa que «con esta subida de tipos de interés España tendrá problemas para financiar su gasto irresponsable».

«La inflación, es decir, la creación de dinero que entra en circulación, no enriquece a la sociedad porque la cantidad de riqueza producida no ha aumentado. En otras palabras, no hay más oferta real de bienes y servicios y, por lo tanto, no hay una mayor demanda real por ellos, pues ya vimos que para demandar algo que otro produjo se debe ofrecer algo que uno mismo ha producido. Lo que hay es un aumento artificial de la demanda debido a la creación de dinero que no está respaldada en la producción», explica Kaiser.

No sólo la mayoría de ciudadanos carece de nociones económicas básicas, sino que las élites políticas e intelectuales también suelen ser ignorantes en la materia. A partir de las ideas de gigantes de la economía como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter y Milton Friedman, Kaiser presenta un texto accesible e introductorio que busca contribuir a superar buena parte de las patologías políticas y de las ideologías que destruyen nuestras sociedades arruinando nuestra libertad.

Axel Kaiser es abogado chilenoalemán, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez y senior fellow del Atlas Center para América Latina, con sede en Miami. Ha sido profesor visitante en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y es cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso, uno de los centros de estudios liberales más influyentes de Hispanoamérica