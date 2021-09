Una juez manda a juicio a la ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Aurelia Vera Rodríguez, que durante una clase –es profesora de lengua en el IES Santiago de Alcalá de la localidad canaria– defendió que «a los niños hay que castrarlos al nacer». En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada María Isabel Quintero ha elevado a procedimiento abreviado las diligencias previas que se seguían contra la profesora. La socialista será juzgada por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos se remontan a mediados de 2019. Durante una de sus clases a los jóvenes de entre 14 y 15 años, Vera se dirigió a los varones y les dijo: «A vosotros os cortan el pito y no os pasa nada». También propuso que «para que los hombres dejen de gobernar (…) hay que echar mano de la castración selectiva».

Uno de los asistentes grabó las escandalosas declaraciones de Vera. El audio fue adelantado por OKDIARIO y aportado a la causa como prueba. En la grabación se oye como una de las alumnas amonestó a Vera: «Profe, pero si no estás diciendo que no va a haber violencia…». La socialista también tenía una respuesta: «Te dije que el problema era la implantación. Tiene problemas, no digo que sea bueno. Pero, ¿el fin justificaría aquí los medios? ¿Salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población? ¡Aquel está diciendo ya que no! (dirigiéndose a un alumno) Pero si a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada», recalcó ante el revuelo entre la población masculina de la clase.

La profesora fue más allá en su explicación e insistió en «echar mano de la castración selectiva», mientras las alumnas le exponían que los chicos se iban a oponer. Pero para la socialista, la resolución del problema era bien simple. «No, al nivel que ustedes lo van a hacer no. Porque será nada más nacer. Ustedes saben que existe la figura de los castrati en música…», de nuevo se produjo bullicio entre los jóvenes. «Pero no van a poder tener hijos… la población desaparece… se acaba el mundo…», contestó con tino una chica. Aurelia Vera insistió: «No, ¡selectiva dije!».

«Le cortas los huevos al nacer»

La profesora y ex concejal señaló ante los menores que «si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños». Vera añade: «Déjame que te lo explique, ¿vale? Sé cómo tendría que funcionar y funcionaría de puta madre. El principal problema es cómo implantarlo. […] Pero, cortarles los huevos a los que ya son grandes, es complicado […]».

No contenta con eso, continuó: «Cuando esté mi sociedad implantada, aquellos hombres que no tengan huevos, estarán felices porque no los han conocido. (bullicio) Claro. No tendrán siquiera deseos sexuales. No los conocen, por lo tanto no los echan de menos. Vamos a aplicar una de las ciencias para saber a quién no le vamos a cortar los huevos».

Delito de odio

El auto concluye que «del resultado de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditado que la investigada, Aurelia Vera Rodríguez, entre los días 2 y 29 de mayo de 2019 –mientras se encontraba impartiendo clase a los menores de edad en el IES San Diego De Alcalá de Puerto del Rosario de Lengua Castellana y Literatura– vertió manifestaciones sobre el sexo masculino, de carácter vejatorio y degradante, que podrían ser constitutivos de un delito de odio».

Por esta razón, la socialista se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgada por los hechos. El auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.