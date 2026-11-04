La alcaldesa socialista de Getafe usa las asociaciones de vecinos para hacer campaña a favor de Sánchez

La Federación de Asociaciones Vecinales de Getafe, que preside Mari Luz Martínez Lorente y que aglutina a las asociaciones de todos los barrios del municipio, difundió en sus redes sociales el vídeo de Sánchez ante el Guernica, el mismo por el que la Junta Electoral Central ha expedientado al presidente del Gobierno. Lo hizo apenas cuatro horas después de reunirse con la alcaldesa socialista, Sara Hernández.

La publicación se produjo el 29 de octubre a las 22:14 horas en las redes sociales de la federación, acompañada únicamente de la etiqueta #LaFuerzaDeLaGente y un corazón. Ese mismo día, a las 18:00 horas, la alcaldesa mantuvo una reunión con la federación, según consta en la agenda oficial publicada en la web del Ayuntamiento de Getafe. Posteriormente, la federación borró el mensaje.

La difusión del vídeo coincidió, además, con los días de luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La Junta Electoral Central atendió la denuncia del PP, abrió expediente sancionador a Sánchez y le exigió que retirara la grabación de sus redes sociales. No es la primera vez: la JEC ya expedientó a Sánchez por hacer su balance del año en plena campaña extremeña.

La publicación generó críticas en el propio tejido vecinal. La plataforma Getafe Decide respondió que el hecho de que la federación «haga campaña electoral por un partido político» demuestra la falta de representación de estas entidades respecto a sus vecinos.

Comisaria política

Martínez Lorente es también miembro de varios consejos sectoriales del Ayuntamiento, como el Consejo Sectorial de la Mujer, el del Mayor o el Consejo Social de la Ciudad, y encabeza habitualmente junto al Gobierno municipal las manifestaciones contra la Comunidad de Madrid. Todo ello en un municipio donde la participación vecinal real es escasa: la alcaldesa abrió un buzón para propuestas de vecinos y sólo le escribieron tres.

La presidenta de la federación participó, además, en vídeos promocionales del PSOE de Getafe, como el publicado en septiembre de 2024 sobre las pensiones, en el que destacaba la mejora de la vida de los pensionistas «gracias a las diferentes medidas del Gobierno progresista de España». También ocupó la primera fila en mítines socialistas, como el celebrado el 27 de septiembre en Getafe para presentar las candidaturas madrileñas a las elecciones municipales, que contó con Pedro Sánchez, Óscar López y la propia alcaldesa.

El portavoz y candidato del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha denunciado que se trata de «la muestra de la degradación del Ayuntamiento de Getafe tras 12 años de Sara Hernández, a través de sus terminales, como la Federación de Asociaciones Vecinales, a la que no para de regar con dinero público a través de subvenciones millonarias».

«La alcaldesa politiza los espacios de participación ciudadana y vecinal colocando a sus afines y este es el mejor ejemplo, como parte de su utilización del Ayuntamiento y de los recursos municipales para su política sectaria y partidista», ha añadido Mesa, que ha asegurado que la federación «no representa a nadie, solo a los intereses partidistas del PSOE de Getafe y está claro que a los propios intereses de su presidenta».

El dirigente popular ha anunciado que su grupo va a «seguir muy de cerca y fiscalizar esta concesión y las que se puedan producir». «Todo parece indicar que puede ser otro chiringuito más de la alcaldesa», ha concluido.