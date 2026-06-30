Abascal sobre «las prisas» de Sánchez por la Ley de Nietos: «Pretende robar las elecciones desde América»

El líder de Vox, Santiago Abascal, lleva meses denunciando la estrategia de fraude que se esconde tras las regularizaciones masivas y la nueva Ley de Nietos impulsada por Pedro Sánchez. Para Abascal, las «prisas» del presidente del Gobierno español, responden a una macro estrategia para «robar las elecciones» a través de aumentar el censo electoral.

Así lo denunció día a día en cada uno de los mítines que el líder de Vox pronunció en la campaña electoral de Andalucía, como demuestra un vídeo que la formación ha subido en sus redes sociales, y que se ha hecho viral. Se trata de un recopilatorio de sus mejores discursos, donde alertaba tarde a tarde del plan que ha diseñado el presidente del Gobierno para perpetuarse en el poder.

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«Pretende robar las elecciones desde América», señaló Abascal desde abril, en plena polémica por la nueva legislación que permitirá en los próximos comicios generales votar a miles de nuevos nacionalizados acogiéndose a la Ley de Nietos, emanada de la Memoria Democrática. Además, según Vox, las regularizaciones masivas responden a «un proceso de sustitución del pueblo español promoviendo la inmigración masiva».

Para evitar este escenario de fraude electoral ante lo que Abascal considera «nacionalidades fraudulentas», este martes Vox ha solicitado la revisión de oficio y la suspensión cautelar de una instrucción del Ministerio de Justicia relacionada con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles que emigraron, incluidos casos vinculados a la emigración del siglo XIX.

Cabe recordar que Vox ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de 2022, al considerar que abría la puerta a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.Por lo que ahora centran su petición en la instrucción publicada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa al ejercicio y alcance de este derecho.