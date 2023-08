Abascal no garantizará al Rey su apoyo a Feijóo si no recibe «explicaciones del PP» sobre la Mesa

A Alberto Nuñez Feijóo se le acaba el tiempo si aún sueña con reunir los apoyos necesarios para ser investido. El PP tiene de plazo hasta hoy a las 10 h. para cerrar un acuerdo de investidura con Vox a cambio de su apoyo. Santiago Abascal no garantizará al Rey Felipe VI su apoyo a Feijóo si los populares no «explican» por qué se les ha apartado de la Mesa del Congreso siendo ellos «la tercera fuerza política» del hemiciclo. Pese a que ambos líderes han mantenido contactos este lunes, -según ha podido saber OKDIARIO- las conversaciones no han llevado a ningún acuerdo y el apoyo de Vox sigue en el aire.

Las tornas han cambiado y Vox ha pasado de «la mano tendida» al PP a acusarles de aplicar «un cordón sanitario antidemocrático» contra ellos. Tal como ha explicado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa en Barcelona, Vox considera que deben contar con las explicaciones del PP antes de que Abascal traslade al monarca el sentido de sus votos, por lo que pide al PP que contacte con ellos antes del martes por la mañana. Garriga ha expresado “serias dudas” de que Feijóo “esté decidido en trabajar” para echar al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de La Moncloa, mostrando su “perplejidad” por las votaciones de la Mesa del Congreso.

¿Por qué el PP no dio explicaciones a Vox?

En Vox la herida sigue abierta. Los de Abascal han pasado de la perplejidad al órdago y el ultimátum. El jueves pasado el PP comunicó a Vox que no iba a contribuir a que lograse algún puesto en la Mesa del Congreso, por lo que los 33 diputados del grupo que preside Abascal optaron por votar a su propio candidato para la Presidencia, el diputado Ignacio Gil Lázaro, y no a la aspirante del PP, Cuca Gamarra. La misma situación se reprodujo en la votación de las vicepresidencias.

Vox tuvo conocimiento de esto 45 minutos antes de las votaciones a través de una llamada de Abascal a Feijóo en la que el PP se limitó a comunicar su decisión de excluirles de la Mesa. Tal como contó OKDIARIO, la decisión sobrevino porque, una vez perdida la Presidencia, sólo los cuatro puestos en el órgano rector representarían, para los populares, la victoria electoral que Feijóo tuvo en las urnas el pasado 23J. Se consideró entonces desde Génova que «ceder un puesto en la Mesa no habría garantizado una mejora en la representación del PP», y por ello, tras conocer el apoyo de los independentistas a Francina Armengol, el partido de Núñez Feijóo decidió quedarse con las dos vicepresidencias y las dos secretarías que le pertenecían según los resultados electorales. El escenario habría sido diferente, explican, si Cuca Gamarra hubiese sido elegida presidenta del Congreso.

Fuera de la Mesa

Ahora exigen a Feijóo que aclare si es verdad que excluyeron a los de Santiago Abascal de la Mesa del Congreso porque tenían un compromiso con el PNV, volviendo a pedirles que explique «si ha optado por seguir esa senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y de negar la representatividad a tres millones de españoles». Garriga ha exigido que aclaren si van a seguir el camino de Valencia o han decidido continuar con el camino de Murcia donde el bloqueo lleva a una repetición electoral.