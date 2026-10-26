Abascal llama a parar el guerracivilismo en las urnas: «Sánchez enciende las calles para silenciarnos»

Santiago Abascal ha llamado a detener el «guerracivilismo» con una movilización masiva en las urnas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre durante el acto masivo de presentación de candidatos celebrado en Talavera de la Reina. «Sánchez enciende las calles para silenciarnos», ha denunciado Abascal al advertir que las violentas manifestaciones producidas están orquestadas para «evitar que el mensaje de Vox llegue a la gente».

«No caigáis en las provocaciones que buscan la violencia. Lo que está buscando Sánchez con estas milicias a las que les permite manifestarse muy cerca de nosotros, es nuestra respuesta», ha sostenido.

El líder de Vox ha pedido la confianza en las personas que se abstienen de votar y en aquellos que dejaron de confiar en algún momento en la formación. También de los socialistas que no se sienten representados con Pedro Sánchez.

«Yo no voy en contra de la izquierda sino de la corrupción», ha señalado. El líder de Vox ha agradecido el respaldo de los cientos de personas que se acercaron al recinto y que no pudieron acceder por falta de espacio, un apoyo que ha interpretado como una señal de que «el cambio está muy cerca».

«Muchas gracias a todos por estar aquí», ha dicho Abascal, que ha calificado la campaña electoral que comienza como «histórica para que nuestra patria recupere la libertad y la prosperidad». El dirigente de Vox ha lamentado que las limitaciones de aforo y las circunstancias legales impidieran entrar a todos los asistentes, aunque ha destacado que la elevada participación demuestra el respaldo que está recibiendo su partido.

«Creo que todos debemos estar contentos de que seáis tantos, también los que no vais a poder entrar dentro. Porque esto significa algo en España, significa que el cambio está muy cerca», ha afirmado.

Abascal ha advertido de que el objetivo debe ser lograr una participación que permita materializar ese cambio en las urnas y ha asegurado que «no va a haber ni una sola trampa, ni ninguna violencia que pueda parar el cambio». En este sentido, ha acusado a sus adversarios de recurrir a la intimidación para impedir que se escuche el mensaje de Vox y para evitar que se denuncien los casos de corrupción que atribuye a sus rivales políticos.

«Las trampas, la violencia y la intimidación sólo buscan dos cosas: impedir que echemos a los corruptos, a los traidores, y que no hablemos de sus corrupciones y de sus traiciones, y también que no se escuche alto y claro el mensaje de Vox», ha declarado.

Prioridad nacional y deportaciones

El presidente de Vox ha resumido las principales propuestas de su formación en tres ejes: la prioridad nacional, la reducción de las regulaciones y los impuestos, y la política migratoria. Abascal ha defendido que España necesita acabar con las trabas administrativas y la presión fiscal que, a su juicio, perjudican a autónomos y familias.

«Un mensaje de prioridad nacional. De acabar con las regulaciones excesivas, con los impuestos abusivos que llevan al expolio de los autónomos y de las familias», ha señalado.

A estas propuestas ha sumado la defensa de las «repatriaciones, deportación y remigración» para quienes, según ha sostenido, no tienen derecho a permanecer en España. Abascal ha asegurado que este conjunto de medidas representa una demanda de una parte de la sociedad española y ha denunciado que sus adversarios pretenden silenciar esas reivindicaciones.

«Ese es el mensaje que quieren acallar, es el mensaje de Vox», ha afirmado el líder del partido, que ha insistido en que se trata de propuestas que comparten «muchos españoles».

Abascal pide no confiarse ante el 29N

Pese al entusiasmo, Abascal ha pedido a sus simpatizantes que no den por hecho una victoria electoral. El presidente de Vox ha reclamado a sus seguidores que trabajen hasta el último día de campaña para convencer a familiares, amigos y conocidos, y ha advertido de que no deben confiarse por los resultados que puedan reflejar las encuestas.

«Quiero pediros que hasta el día 29 de noviembre estéis peleando, convenciendo a todo vuestro entorno; que no demos el cambio por hecho, que desconfiemos de las encuestas», ha reclamado.

El dirigente ha cargado contra quienes considera responsables del deterioro político del país y ha sostenido que están dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para conservar el poder. «Tenemos delante a gente que ha hecho mucho daño a España, que ha robado mucho, que ha mentido todos los días, que se ha corrompido y que está dispuesta absolutamente a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder», ha afirmado.

Por ello, Abascal ha insistido en que el resultado depende del esfuerzo de los votantes y de la movilización durante los próximos días. «Por favor, no demos estas elecciones por ganadas, no pensemos que Sánchez ya está derrotado. Depende de todos vosotros, depende de nosotros», ha subrayado.

«Si hasta el día 29 de noviembre todos hacemos lo que debemos, no tengamos ninguna duda de que podremos levantarnos el día 30 con esperanza de poder reconstruir España, de recorrer la esperanza para los jóvenes, para los mayores», ha concluido.