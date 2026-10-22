Vox activará un buzón de afectados por el exceso de regulación: «Nos vuelve menos competitivos»

Vox activará un buzón de afectados por el exceso de regulación. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del partido, Santiago Abascal, ante los medios de comunicación. «La híper regulación nos vuelve menos competitivos», ha denunciado.

Uno de los lemas de Vox en esta campaña gira sobre la idea de «volver a hacer competitiva España». Para eso, la formación apuesta por poner en marcha a nivel nacional un programa específico para «reducir la híper burocracia, derogar leyes excesivas y unificar normas entre comunidades autónomas».

Abascal lo ha denunciado desde Burgos donde la formación ya lo ha puesto en funcionamiento en toda la comunidad, tras su pacto con el PP en Castilla y León. El instrumento abre por primera vez la posibilidad que sea el ciudadano afectado el que denuncie su situación a la Administración.

En Castilla y León el buzón de desregulación depende directamente de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige el líder de Vox, Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta. El plan de Abascal es poder implantarlo en todo el país para «hacer competitiva a España de nuevo».

Abascal: «Hay normas sólo ideológicas»

El presidente de Vox ha denunciado que actualmente hay normas que «sólo son ideológicas». Lo ha hecho desde el atril en la plaza mayor de Burgos, con un cartel que le acompañará en toda la precampaña y campaña: «SOLUCIONES».

«Una gran parte del trabajo de un profesional liberal, de un autónomo, de una pequeña empresa, de un agricultor, de un ganadero consiste en rellenar papeles y además para respetar normativas que son puramente ideológicas, que están lastrando nuestra prosperidad». «Ni siquiera los políticos sabemos qué es lo que han hecho los políticos durante muchos años con tantas normas», ha reconocido.