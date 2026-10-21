Abascal culpa en ‘Horizonte’ a Sánchez y Marlaska de la violencia contra Vox: «Esto no lo permitiría con el PSOE»

Santiago Abascal ha denunciado este miércoles en Horizonte la violencia contra Vox tras los disturbios registrados tanto en La Coruña como en Avilés durante el intento de boicot a los actos del partidos que han reunido centenares de personas. El líder de la formación ha criticado la respuesta política ante las protestas violentas contra su partido y ha lanzado un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: «Esto no lo permitirían con el PSOE».

La intervención de Abascal en el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter se produce después de una jornada marcada por los enfrentamientos entre manifestantes radicales y agentes de la Policía Nacional. Los participantes en las protestas de La Coruña lanzaron piedras, sillas, mesas y otros objetos contra los policías que trataban de mantener el cordón de seguridad para evitar que los concentrados impidieran el acto de Vox.

En línea con lo dicho este mismo día en Avilés y en declaraciones sobre La Coruña, ha responsabilizado también a la Delegación del Gobierno de permitir o fomentar una «campaña electoral sucia» y violenta. Señala que en La Coruña se vio el inicio de esa campaña, con una contramanifestación que terminó con policías heridos (alrededor de una docena) y daños en negocios y mobiliario. El líder de Vox ha destacado que «las milicias de Sánchez» son las que estaban en La Coruña (y las vincula también a la acampada de la Puerta del Sol o a situaciones en Ceuta).

<iframe class=»okScreen» frameborder=»0″ width=»480″ height=»270″ src=»//www.dailymotion.com/embed/video/xbq94aa?syndication=273778″ allowfullscreen=»»></iframe>Abascal carga contra la violencia contra Vox

El presidente de Vox ha aprovechado su intervención televisiva para poner el foco en lo que considera un doble rasero ante los ataques que sufren su formación y sus simpatizantes. Su crítica apunta a la reacción del Gobierno de Sánchez frente a las movilizaciones que buscan impedir los actos públicos de Vox.

El doctor Cabrera a Abascal: «Votaré a Vox»

En un momento de la entrevista, el doctor Cabrera ha dicho abiertamente a Santiago Abascal en directo que su voto el próximo 29 de noviembre será para Vox. «Querido Santiago, miedo nunca, y te voy a decir algo que no suele decirse por miedo: mi voto es para ti», ha señalado en el programa nocturno de máxima audiencia televisiva.