El Supremo cita a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Colau, Rufián y Urkullu como testigos en el juicio del 1-O

El Tribunal Supremo ha notificado oficialmente a las partes el Auto de admisión de las pruebas solicitada por cada una de ellas en el Juicio a los golpistas catalanes por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

En el documento que ha hecho público el alto tribunal, esta misma mañana, se admite la comparencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, a quien la acusación popular de VOX solicitó para que declarase sobre los contactos mantenidos con el por entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para la presunta negociación de una consulta electoral pactada el 9-N.

Entre los centenares de testigos que el Tirbunal acepta figura el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Este último, al estar citado como testigo, no podrá presenciar la declaración de su compañero de filas, el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, o su predecesora en el cargo, la ex presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.

También cita a los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián y Joan Tardá. Así como a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Se resuelve así la práctica de la prueba (testifical y documental) y se emplaza a las cuestiones preliminares durante los próximos días 12, 13 y 14 a los abogados de las defensas de los golpistas catalanes, la acusación popular ejercida por VOX, así como las incluidas por Fiscalía y Abogacía del Estado -comunes y que ascienden a un total de 265, al ser admitidas en su totalidad-. Más de 400 nombres figuraban entre los inicialmente solicitados por todos los abogados que intervienen en la macrocausa.

Las declaraciones de los primeros acusados han sido fijadas para los días 19, 20 y 21 de febrero.

Rechazada la testifical del Rey Felipe VI

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey Felipe VI al quedar expresamente prohibido en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ha descartado admitir en su lugar al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no estar contemplado en nuestro ordenamiento “la figura del denominado ‘testigo por sustitución'”.

En cuanto a Carles Puigdemont, el fugado ex presidente de la Generalitat de Cataluña, el tribunal entiende que es impertinente su declaración dado que, como parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, “es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo”. Idéntico criterio el que aplica a Marta Rovira.

Alfredo Pérez Rubalcaba, no acudirá, en tanto en cuantosu testimonio “viene referido a hechos anteriores a la consulta del 2014”; así como tampoco Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP, ya que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya se hicieron valer por las defensas “en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo” y que fue rechazado por unanimidad de los magistrados que integran la Sala especial.

En el caso de Pilar Rahola, representante de ERC, requerida por VOX en virtud de sus declaraciones en el Congreso de los diputados, en 1995, sobre las intenciones de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. independencia, al entender los magistrados que “son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta”.

VOX solicitó un total de 69 testigos

En el caso de VOX, la Sala de lo Penal presidida por el juez Manuel Marchena admite la presencia de la mayoría de los testigos solicitados para que presten testimonio en el procedimiento que arrancará en los próximos días, en Madrid.

En el total de sus 69 testigos, inicialmente pedidos, se encontraban: Joan Tardá (ERC), Diego Pérez de los Cobos (coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo de seguridad de los 3 cuerpos policiales implicados en el operativo del 1 de octubre de 2017), Roger Torrent (como entonces diputado del parlamento de Cataluña) o Josep Lluis Trapero Álvarez (Mayor del Cuerpo de los Mossos), que finalmente ha sido incluido en el listado aceptado por el Supremo, pese a que se encuentra acusado en el procedimiento que, por los mismos hechos, se desarrolla en la Audiencia Nacional.

También incluyeron a Artur Mas, como presidente de la Generalitat de Cataluña en 2013 que aprobó la declaración de soberanía suspendida y anulada por el TC; Pere Soler, en su condición de director general de los Mossos durante los días 20 y 21 de septiembre y el día 1 de octubre de 2017; Pere Aragonés i García, ex Secretario de Economía del Gobierno de la Generalitat; Jordi Jané i Guasch, ex consejero de Interior de la Generalitat; Neus Monté Fernández, ex consejera de Presidencia de la Generalitat; Meritxel Ruiz Isern, ex consejera de Presidencia de la Generalitat; Jordi Biget i Cantons, ex Consejero de Interior de la Generalitat; Albert Battle i Bastardas, ex director de los Mossos. Todos ellos admitidos.

Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta del Gobierno), Cristóbal Montoro (Ministro de Economía durante el 155 de Cataluña), Neus Lloveras i Massana (presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia), Marta Pascal (coordinadora general del PdCat),finalmente tendrán que comparecer en la Sala de vistas habilitada por el Tribunal Supremo.