Moreno propone una bajada de impuestos: “Quiero que Andalucía compita de verdad”

La presión fiscal está haciendo según Juanma Moreno que las empresas importantes se localicen en otras regiones Juanma Moreno cree que hay que reordenar el sector público sin despedir a los trabajadores de la administración

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, propone una gran bajada de impuestos como forma de atraer inversión extranjera a la comunidad. Moreno ve que hay empresas importantes, pone el ejemplo de Netflix, “que prefieren irse a otro sitio antes que a Andalucía y eso es por la presión fiscal”.

Reorganizar la administración

Además el candidato popular quiere que los funcionarios andaluces recuperen la motivación y tengan la misión de captar recursos para Andalucía. Moreno ve necesaria “una reorganización completa del sector público, lo que no significa despedir a funcionarios”. En una entrevista en la cadena SER se ha mostrado convencido de que las dos cosas son posibles,”Mantener empleo y mejorar el rendimiento de la administración”.

Sobre las polémicas declaraciones de la ex ministra Tejerina sobre los niños andaluces ha querido zanjar el asunto: “Lo que tenía que decir ya lo dije en público y también lo comenté con mi compañera de partido, con la que coincido en el fondo pero no en las maneras de expresar la idea”

A propósito de VOX

Moreno no ha querido calificar a VOX en el espectro ideológico: “Creo que el ideario real está oculto porque yo he querido conocer cuales son sus intenciones y no lo he conseguido”. Sobre posibles pactos con la formación de Santiago Abascal cree que es pronto: “Yo lo que quiero es un cambio en Andalucía y ahora es pronto para hablar de posibles pactos, eso será el día 3”.

Gibraltar

Cree que se ha perdido una oportunidad única para llegar a un acuerdo de cosoberanía del aeropuerto de Gibraltar y en el futuro de toda la roca. Moreno cree que el acuerdo alcanzado introduce un elemento más de inseguridad jurídica para los trabajadores de la zona que dependen de la economía gibraltareña.