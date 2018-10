Casado exige aplicar la Ley de Partidos: “Lo que estamos viendo en Cataluña es ‘Kale Borroka”

Casado sobre Sánchez:"No tiene sentido que se escape diez días a Estados Unidos o que no responda preguntas de los medios"

Pablo Casado asegura que es el momento de aplicar la Ley de Partidos Políticos: “Lo que hemos visto en Cataluña podría calificarse de ‘kale borroka’. Ante esto y el enaltecimiento de bandas terroristas como Terra Lliure el instrumento legal que propone el PP es el que se utilizó ante los proetarras.

Ley de partidos

Casado señala que “el Gobierno, la Fiscalía el Congreso y el Senado” pueden instar la ilegalización de cualquier partido que no condene o directamente promueva los actos violentos”. La advertencia de los populares va dirigida especialmente a los radicales antisistema de la CUP que han encabezado alguna de las protestas violentas de los últimos días.

El líder popular señala además que “no tiene sentido” que Pedro Sánchez se vaya a Estados Unidos diez días con la que está cayendo en España. también ha afeado al presidente que no responda a preguntas de los medios de comunicación “esta semana yo he tenido seis actos, hoy me queda otro más y siempre atiendo a los medios, el señor Sánchez ha hecho una rueda de Prensa en España desde que es presidente del Gobierno”.

Situación insostenible

Según el líder del PP el Gobierno está en pleno proceso de descomposición: “Se va cayendo a trozos: Pedro Sánchez usa a sus ministros como escudos humanos. Ya se le han caído dos por el camino y hay otros dos con una situación insostenible”

Casado cree que la situación es insostenible “esto no da más de sí” y además ha pedido al gobierno socialista que deje de ser rehen de los independentistas; “¿Este es el Gobierno transparente que iba a transformar España? Esto no da más de sí. Lo mejor es que los españoles decidamos un Gobierno estable que no esté chantajeado por los que quieren romper España”.

Casado ha estado en Andalucía donde ha apoyado a Juanma Moreno para presidir la Junta.