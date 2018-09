El discurso del “patriota” Alonso que saca los colores a Urkullu y Egibar se hace viral

El discurso pronunciado el pasado jueves por el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, en la Cámara de Vitoria para certificar su ruptura con el PNV por echarse en brazos de EH-Bildu se ha hecho viral en las redes sociales. El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento vasco dejó al lehendakari, Íñigo Urkullu, y a sus lugartenientes, Josu Erkoreka y Joseba Egibar, con cara de póker al romper la baraja y echarles en cara la verdades del barquero.

“Quiero decirle en primer lugar que el País Vasco también es mi patria y yo la siento como tal. Es nuestra patria. España es nuestra patria también. Yo no puedo compartir a eso que dice usted que por ser nacionalista el compromiso con la patria es mayor. Es decir, que si uno es nacionalista francés su compromiso con Francia es mayor que si no es nacionalista francés…. ¿Es mayor el compromiso de Jean-Marie Le Pen que el de Macron con Francia porque uno es nacionalista y otro no? No. Por tanto, aquí tampoco”, comenzó Alonso su intervención.

“¿Qué visión es esa del País Vasco? ¿Qué compromiso hay que demostrar? ¿Qué compromiso nosotros en defensa de sus libertades? Con mis compañeros enterrados, eso es querer a la patria. Con valentía, con compromiso de verdad, de quien se juega su vida por aquello que ama, que es la convivencia en Euskadi”, recalcó el dirigente popular.

“Y eso es lo que pone en riesgo su acuerdo con Bildu. Porque vamos a la autodeterminación, a la exclusión, a su posición radical le arrastran ello. Eso es lo que se pone en riesgo. Y por tanto, claro que soy patriota. Pero porque como soy patriota vasco igual que usted me preocupa muchísimo lo que le pueda ocurrir a Euskadi. Y me preocupa que entremos en una deriva que nos pueda llevar a la situación de enfrentamiento civil y de división social que estamos viendo en Cataluña con las consecuencias de empobrecimiento económico y de estancamiento que puede acarrear eso. Yo no quiero eso para Euskadi y usted tampoco. Le pido que salga del laberinto. Yo le ayudo, lo que sea. No se deje atrapar”, subrayó Alonso.

“Nos duró una semana”

Además, el portavoz del PP en el Parlamento vasco reprochó a Urkullu que “han puesto al frente de España al gobierno más débil de la democracia y ahora le dicen que o cumplen estas exigencias o que se atenga a las consecuencias. Yo que el PSOE me andaría con tiento. A nosotros el acuerdo con el PNV nos duró solo una semana”, incidió Alonso en alusión a la traición de los nacionalista vasco en la moción de censura contra Mariano Rajoy tras el acuerdo presupuestario alcanzado.

Alonso acusó también al lehendakari de apoyarse en un “montón de falsedades y de distorsiones de la historia” y le instó a “no confundir” a los vascos “pintándoles como posible un futuro que sabe que es absolutamente ilusorio”. “¿Está usted dispuesto a renunciar al derecho de autodeterminación? ¿Y al referéndum que llaman consulta habilitante?”, le lanzó el portavoz popular a Urkullu, desmontando su estrategia.