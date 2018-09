Levy sobre Casado y Montón: “Las cosas que no son iguales no pueden tener las mismas consecuencias”

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha defendido este jueves que el caso de presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos que afecta al presidente de su partido, Pablo Casado, no se puede comparar con el que llevó a Carmen Montón a dimitir al frente del Ministerio de Sanidad por plagiar su trabajo de fin de máster.

“Aquellas cosas que no son iguales no pueden tener las mismas consecuencias”, ha subrayado en declaraciones durante un acto en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas para justificar que el líder popular no presente su dimisión.

En este sentido, ha defendido que “el caso de Montón no es igual que el caso de Casado” para enfatizar que el presidente del PP “desde el primer momento enseñó a la prensa toda la documentación y en ningún caso se ha puesto en duda que esa documentación fuera veraz”. “Además mostró a los periodistas los trabajos”, ha apostillado.

En relación con esta cuestión, la vicesecretaria del PP ha pasado de puntillas por la polémica generada sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Hemos visto cómo ha tenido que dimitir una ministra por plagio, por copiar su trabajo final de máster. Veremos que sucede con la tesis del señor Sánchez”, ha dicho.

En la misma línea que el resto de dirigentes de su formación, Levy ha subrayado que lo importante es centrarse en las cuestiones políticas que afectan a los ciudadanos y, en concreto, ha indicado que “lo importante son esas subidas de impuestos que estamos viendo ya pactadas” entre el jefe del Ejecutivo y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

“Los españoles no pueden olvidar que estos cien días del Gobierno de Pedro Sánchez se miden por las bajas que ya tiene su Ejecutivo, por las subidas de impuestos y por las rectificaciones. Por lo tanto, es un desgobierno”, ha señalado en declaraciones a la prensa.

En esta línea, ha afeado que en el Ejecutivo socialista se dediquen “a remover el pasado en lugar de mirar hacia adelante y abordar las cuestiones de futuro”, que, en su opinión, “es lo que necesitan los españoles y las españolas”. “Creo que este es un Gobierno con una fecha de caducidad”, ha añadido.