Montón se niega a dimitir por las trampas de su máster: “No he cometido ninguna irregularidad”

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se niega a dimitir por las presuntas trampas en la obtención de su máster por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el Instituto de Derecho Público, que dirigió el catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que está imputado por falsedad documental en el caso del máster de Cristina Cifuentes, y la profesora Laura Nuño.

“No he cometido ninguna irregularidad”, ha manifestado en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad este lunes. “He guardado suficiente información para poder acreditar con claridad que cursé el master de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron. No es un asunto nuevo para mí, pues ya me peguntaron en las Cortes Valencianas”, ha subrayado. “Cursé el máster para formarme en mi labor parlamentaria; no lo necesitaba para trabajar”, ha apuntado. “No todos somos iguales”, ha apostillado.

“Estoy aquí y por tanto siento el respaldo del presidente”, ha explicado en rueda de prensa tras insistir en que no piensa dimitir ni poner su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La comparecencia de Montón se ha convocado de urgencia a raíz de varias supuestas irregularidades publicadas este lunes por eldiario.es y que la ministra ha intentado ir desmintiendo punto por punto.

Montón ha negado que hubiera convalidación de asignatura alguna, puesto que nunca lo solicitó. Ha explicado que las primeras asignaturas las cursó en en 201o/2011 y que las otras las concluyó en junio de 2011. “Hay un error en la fecha de finalización de 2012 y ya ha pedido a la Universidad que lo subsane”, ha comentado. La ministra ha precisado que se ha dado cuenta de este error muy recientemente.

Además, ha manifestado que la dirección del máster le comunicó a través de un correo electrónico que “el máster se podía cursar a distancia” tras interesarse por acudir a las clases. “Lo cursé (el máster) a distancia y acudí a todas las clases a las que puede asistir”, ha recalcado.

También ha relatado que fue admitida el mismo mes en que comenzó el curso, en el mes de septiembre. “Yo me matriculé en septiembre y no en enero, que fue cuando empecé a asistir de forma más regular a las clases”, ha apuntado. No obstante, Montón no ha podido precisar el número de horas que dedicó a estos estudios, pero sí ha mostrado el Trabajo Fin de Máster (TFM).

OKDIARIO viene informando desde el pasado julio de las sombras que hay alrededor de la obtención de este postgrado en Estudios Interdisciplinares de Género por parte de la exconsejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, siendo entonces diputada del PSOE en el Congreso. Este mismo lunes, este medio publica que la impulsora de su máster fue, casualmente, la responsable, también de Género, de uno de los principales sindicatos que atacaron la reforma laboral del PP de forma coordinada con el PSOE. La activista Ana Herranz pertenecía al área de mujer de Comisiones Obreras, departamento que ahora dirige.

La Universidad Rey Juan Carlos está investigando este máster que cursó la ministra en dicho Instituto, clausurado tras el caso de la expresidenta de la Comunidad. A raíz de las presuntas irregularidades en los estudios de Cifuentes y del presidente del PP, Pablo Casado, la URJC se decidió abrir en junio una información reservada para investigar a nivel académico toda la actividad del Instituto, que este curso ya está extinguido, según informó Ep.

La universidad también cesó al imputado Álvarez Conde y hoy mismo está llamado a declarar ante la jueza que lleva el caso del máster de Cifuentes y Casado, y ahora, además de investigar los estudios que se cursaban, está auditando las cuentas del centro.