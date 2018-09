El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mesura y respeto” a la Constitución y le ha recomendado que tenga “a mano, cerca, por si acaso fuera necesario aplicarlo”, el artículo 155 de la Carta Magna.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha asegurado que “la mayoría de catalanes y la inmensa mayoría del resto de españoles” están “preocupados” por la actitud del president de la Generalitat, Quim Torra, quien dio a entender que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas. “Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución”, dijo.

“Esa no es la actitud de un presidente de una comunidad autónoma, ni de un diputado autonómico ni de un demócrata”, ha señalado en alusión a la puesta “en discusión” del cumplimiento de futuras sentencias contra políticos y dirigentes catalanes encarcelados hecha esta semana por Torra en caso de ser condenatorias.

En su opinión, poner en discusión el cumplimiento de sentencias en un Estado de derecho es “atentar contra los principios básicos de la convivencia y el estado de derecho gracias a que los políticos representan a los ciudadanos”, ha dicho.

“Comprendo que el Gobierno de España tiene deudas y se tienen que pagar, pero la deuda que tiene con los independentistas no la tenemos que pagar el resto de españoles, que no debemos nada a los independentistas”, ha incidido. Feijóo ha asegurado “comprender” que Sánchez ha adquirido “deudas” para poner gobernar. “Pero la que hay con los independentistas es imposible de pagar y los españoles no vamos a pagar una deuda que no hemos adquirido en las urnas”, ha advertido.

Además, Feijóo ha destacado hoy la importancia de su compañera de partido Soraya Sáenz de Santamaría y ha asegurado que, si abandonase esta actividad, sería una “mala noticia para la política y para España”.