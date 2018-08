Inda: “Me parece bien que se lleven a Franco del Valle, pero que quiten las calles a asesinos como Companys, Carrillo, Pasionaria…”

El director de OKDIARIO destacó que “lo de la ‘momia’ de Franco… Pues yo he estado en Mallorca este verano y a mí de Franco nadie me ha hablado. Me han hablado de todo tipo de temas, del enfriamiento de la economía, de la cuestión catalana, de Cristiano Ronaldo, de Messi, incluso de Trump. Pero de Franco, de la momia, nada”.

Recodó Eduardo Inda que “lo que no estaría de más es que al Partido Socialista, que gobernó con Felipe González o con José Luis Rodríguez Zapatero, hubieran exhumado antes a Franco, llegan un poquito tarde, pero bueno. Vamos a ver si esta medida es legal y qué dice el Tribunal Supremo”.

Dejó claro Inda que “a mí me parece bien que se lleven bien a Franco del Valle de los Caídos. Pero que quiten también las calles que hay en España dedicadas a Santiago Carrillo, a Largo Caballero, a la Pasionaria, a Companys, asesinos todos ellos”.