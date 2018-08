Guardias Civiles y Policías exigen a Sánchez más protección para los agentes en las fronteras y menos tuits

Varias asociaciones de Guardias Civiles y sindicatos de Policía Nacional piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proteja con más medios a los agentes que se encuentran en las fronteras de las ciudades autónomas, más allá del tuit de apoyo que ha publicado este miércoles, después de que siete efectivos del Instituto Armado resultasen heridos tras el salto de más de cien migrantes a la valla de Ceuta.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cossío, ha exigido al Ejecutivo y a la Unión Europa que se “impliquen más” y doten de medios a los agentes que se encuentran en las fronteras. “Retirar las concertinas y hacer labor humanitaria está bien, pero no se ponen los medios necesarios para asumir la entrada de esas personas cumpliendo los requisitos legales”, ha subrayado.

Así contestaba el SUP a Sánchez, quien ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje para mostrar “todo” su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que afrontan de forma “ejemplar” el “desafío migratorio”.

“Los gestos se avalan con hechos”

“Esperemos que el apoyo no se quede solo en redes sociales, debe plasmarse en la calle con más efectivos y más medios materiales. El señor Rajoy se propuso unas metas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no cumplió: ¿Cumplirá usted?”, replicaba el sindicato policial en la red. “Celebramos el apoyo, pero si no se materializa no llegamos a nada”, ha añadido después su portavoz.

Por su parte, el portavoz de la Confederación española de Policías (CEP), Antonio Labrado, ha señalado a Europa Press que si bien celebra el tuit de Sánchez, considera que los agentes que se encuentran en las fronteras “no palpan ese apoyo”.

“Necesitamos que haya medios suficientes, que haya personas suficientes, apoyo logístico, mediático y apoyo de todo tipo para que se realice el trabajo de una manera normal, porque da la sensación que es un situación crítica”, ha agregado.

“Abandono institucional”

Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado para denunciar que entre los agentes “aumenta cada día la sensación de abandono institucional, rabia e impotencia”.

Después de este último hecho en la valla de Ceuta, la AUGC reclama al Ejecutivo que “se permita el uso de medios para el control de masas, escudos que puedan repeler los productos que arrojan contra ellos, y material antidisturbios que contenga esas entradas”. Consideran que, de no atenderse sus reclamaciones, “se puede poner en peligro la vida de algún agente”.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Unión de Oficiales de Guardia Civil, Carlos Ramírez, ha dicho que Sánchez, “al menos en este asalto”, ha mostrado su apoyo a los agentes heridos porque, según ha explicado, “cuando se produjo el anterior a finales de julio el gobierno mostró absoluta pasividad”.

No obstante, y en línea con el resto de organizaciones, exige “muchos más medios” al Ejecutivo para “hacer frente a una costumbre cada vez más peligrosa”, como lo es a su juicio que los migrantes salten en grupo la valla y agredan a los agentes con material como cal viva para zafarse de ellos y alcanzar la ciudad autónoma.