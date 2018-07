Sánchez dice que se fue de marcha en el jet oficial por recomendación de su seguridad

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez desde que llegó al cargo. En el turno de preguntas ha declarado que su polémico viaje en avión al FIB fue “porque el equipo de seguridad de Moncloa lo recomienda”.

“Yo diría que esto es una falsa polémica”, asegura. Sánchez cree que la oposición ha usado su viaje para criticarle porque “aún no asumen” que sea él el presidente. “Desde el año 2015 este departamento recomienda que todos los transportes de quien ostenta la presidencia del Gobierno se hagan por medios aéreos.”, ha añadido para intentar zanjar el asunto.

Sánchez también ha sido preguntado por la comparecencia del director del CNI, Sanz Roldán. “El gobierno de España no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia. No hay ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado”, ha asegurado.

Las declaraciones las ha hecho tras una breve reunión con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio de la Moncloa.

El turno de preguntas, que se ha limitado a cuatro – dos de periodistas nacionales y dos internacionales- ha permitido que los medios de comunicación tuviesen acceso al presidente por primera vez.

Respecto a la reunión, con esta visita, aunque sólo ha sido un encuentro de trabajo y no una visita oficial, Macron le devuelve a Sánchez la visita que el presidente español hizo el pasado 23 de junio a París, en el primer desplazamiento exterior de Sánchez como jefe del Ejecutivo de España.

Macron hace parada en Madrid antes de desplazarse a Lisboa para la cumbre a la que asistirán el presidente del Gobierno, el presidente francés y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que abordarán el futuro de las interconexiones energéticas de la Península Ibérica con el resto de Europa.